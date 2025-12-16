聽新聞
影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝
碰瓷怪人出沒！有民眾昨晚6時許開車行經新北市板橋區文化路與漢生東路口時，1名男子無視紅燈逕自穿越斑馬線，駕駛見狀停車等待其通過，不料男子竟趴上引擎蓋上，許久後才離開。警方將追查男子到案依公危送辦，並詢問車主是否提告強制。
有民眾在網路社群Threads上PO出一段影片，畫面中可見1名穿專著帽T、白色短褲及拖鞋的怪男，昨天（15日）晚間6時在板橋區文化路與漢生東路口，竟趴在1輛黑色轎車引擎蓋上，臀部還不斷上下搖晃磨蹭。一旁指揮交通的義交見狀上前勸說，但怪男完全不理會，駕駛無奈只得停在路中央，怪男趴了3分多鐘後才起身自行離去。
板橋警接獲報案趕抵時雙方皆已離去，警方詢問現場義交得知，該名男子是步行闖紅燈經過該路口人行穿越道，轎車見狀趕緊停車等待其通過，不料該名男子不明原因就趴在轎車上。警方將調閱監視器確認車號，並聯繫車主是否欲提告強制罪嫌。警方同時也將追查該名男子到案，另依公共危險罪偵辦。
