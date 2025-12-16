影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝

碰瓷怪人出沒！有民眾昨晚6時許開車行經新北市板橋區文化路與漢生東路口時，1名男子無視紅燈逕自穿越斑馬線，駕駛見狀停車等待其通過，不料男子竟趴上引擎蓋上，許久後才離開。警方將追查男子到案依公危送辦，並詢問車主是否提告強制。

有民眾在網路社群Threads上PO出一段影片，畫面中可見1名穿專著帽T、白色短褲及拖鞋的怪男，昨天（15日）晚間6時在板橋區文化路與漢生東路口，竟趴在1輛黑色轎車引擎蓋上，臀部還不斷上下搖晃磨蹭。一旁指揮交通的義交見狀上前勸說，但怪男完全不理會，駕駛無奈只得停在路中央，怪男趴了3分多鐘後才起身自行離去。