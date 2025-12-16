快訊

不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職

百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

聽新聞
0:00 / 0:00

影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

碰瓷怪人出沒！有民眾昨晚6時許開車行經新北市板橋區文化路與漢生東路口時，1名男子無視紅燈逕自穿越斑馬線，駕駛見狀停車等待其通過，不料男子竟趴上引擎蓋上，許久後才離開。警方將追查男子到案依公危送辦，並詢問車主是否提告強制。

有民眾在網路社群Threads上PO出一段影片，畫面中可見1名穿專著帽T、白色短褲及拖鞋的怪男，昨天（15日）晚間6時在板橋區文化路與漢生東路口，竟趴在1輛黑色轎車引擎蓋上，臀部還不斷上下搖晃磨蹭。一旁指揮交通的義交見狀上前勸說，但怪男完全不理會，駕駛無奈只得停在路中央，怪男趴了3分多鐘後才起身自行離去。

板橋警接獲報案趕抵時雙方皆已離去，警方詢問現場義交得知，該名男子是步行闖紅燈經過該路口人行穿越道，轎車見狀趕緊停車等待其通過，不料該名男子不明原因就趴在轎車上。警方將調閱監視器確認車號，並聯繫車主是否欲提告強制罪嫌。警方同時也將追查該名男子到案，另依公共危險罪偵辦。

男子趴在引擎蓋上抖臀。圖／翻攝自Threads@zyx._.116
男子趴在引擎蓋上抖臀。圖／翻攝自Threads@zyx._.116

闖紅燈 提告

延伸閱讀

凝聚新北都會客家文化能量 三重、板橋哈客館啟用

板橋三重哈客館啟用 侯友宜：任內要蓋11館

影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫

影／高雄男駕車闖紅燈女騎士挨撞 她臉破相恐吞2.4萬罰單原因曝

相關新聞

影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝

碰瓷怪人出沒！有民眾昨晚6時許開車行經新北市板橋區文化路與漢生東路口時，1名男子無視紅燈逕自穿越斑馬線，駕駛見狀停車等待...

影／台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

台南市消防局今天上午8時9分接獲報案，安平區慶平路發生交通事故，現場為清潔車及隨車人員遭後方汽車撞擊，出動5車10人前往...

台東男子摔落深山峭壁下動彈不得 救難人員花11小時救下山

台東縣68歲王姓男子昨日獨自上山，在海端鄉加鹿溪橋北岸河谷摔傷無法行走，沿途山路陡峭、崎嶇難行，消防局花5小時抵達受困地...

新北貨櫃車撞倒電桿交通中斷 害女騎士受傷、596戶停電

龔姓貨櫃車司機今早行經新北市三峽區白雞路扯到電線致電線桿倒塌，掉落波及女機車騎士輕微受傷送醫，不僅全線雙向交通中斷，還害...

天道盟孔雀會長率眾討債 女員工被呼巴掌2下...倒地腦出血險喪命

天道盟孔雀會長陶海龍今年9月率眾討債，因不滿欠債的旅社員工張女無法還款，小弟簡杰森涉徒手打張女巴掌2下，張女當場倒地，急...

疑鋰電池充電引火警！花蓮吉安鐵皮屋深夜起火 30坪工作坊陷火海

花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨天晚上發生火警，火舌不斷從窗戶竄出並伴隨爆裂聲響。屋主聞到煙味後及時逃生並報案，消防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。