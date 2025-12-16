台東男子摔落深山峭壁下動彈不得 救難人員花11小時救下山

台東縣68歲王姓男子昨日獨自上山，在海端鄉加鹿溪橋北岸河谷摔傷無法行走，沿途山路陡峭、崎嶇難行，消防局花5小時抵達受困地點，發現王男摔落石壁下動彈不得，人力接駁且冒險摸黑下山，共花11小時完成救援任務。

15日上午7時6分，台東縣消防局接獲報案，王姓卑南鄉民在山上不慎跌倒無法行走，獨自受困在海端鄉加鹿溪橋北岸山域急需救援，不過報案人不熟悉手機操作，無法提供精確座標或簡訊定位。

第一梯次搜救人員9時16分整隊出發，入山後發現受困地點地形起伏大且林相複雜，最後依據王男口述路線，沿著河谷進入至第一個河川叉口，沿著砍樹軌跡走往深山，歷經數小時搜救，終於在距離河谷近400公尺處發現大山壁下方的王男，此時已經下午2時9分。