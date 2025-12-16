豐原工寮夜間大火 一晚警笛聲...居民心驚

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區東陽路昨晚發生工寮大火，火勢猛烈，消防隊員到場滅火，附近居民聽到多輛消防車警笛聲心驚，一小時後撲滅火勢，燃燒屋內農用機具及雜物，無人員傷亡，起火原因由消防局火調人員調查中。

起火點的工寮位於豐原偏遠山區，道路崎嶇增加救援困難，多名義消也到場協助，台中市消防局昨晚9時4分獲報，豐原區東陽路工寮火警，派遣第一大隊及轄區豐南分隊等共4個單位，出動各式消防車9輛、消防人員21名，現場由組員李勝紘擔任指揮官。

起火建築物為1樓鐵皮結構建物，屋主報案表示已有火煙竄出，消防局獲報後立即趕往現場搶救；火勢於昨晚10時15分撲滅，無人員傷亡。現場燃燒屋內農用機具及雜物，燃燒面積約100平方公尺，起火原因待查。

台中市豐原區東陽路昨晚發生工寮大火，火勢猛烈，消防隊員到場滅火。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區東陽路昨晚發生工寮大火，火勢猛烈，消防隊員到場滅火。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區東陽路昨晚發生工寮大火，火勢猛烈，消防隊員到場滅火。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區東陽路昨晚發生工寮大火，火勢猛烈，消防隊員到場滅火。圖／台中市消防局提供

