新北貨櫃車撞倒電桿交通中斷 害女騎士受傷、596戶停電

龔姓貨櫃車司機今早行經新北市三峽區白雞路扯到電線致電線桿倒塌，掉落波及女機車騎士輕微受傷送醫，不僅全線雙向交通中斷，還害596戶停電，台電人員全力搶修中。

新北市警方今天上午7時許獲報，三峽區白雞有1輛貨櫃車疑似車身過高，不慎拉扯到電線致電線桿倒塌，掉落電線波及51歲蘇姓機車女騎士輕微受傷送醫，造成三峽區正義街目前雙向道路無法通行，現由6名警力疏導交通中。

據了解，肇事的35歲龔姓貨櫃車司機，今早行經新北市三峽區白雞路扯到電線致電線桿東倒黑西歪，掉落波及女機車騎士輕微受傷送醫，不僅全線雙向交通中斷，還害添福、嘉添等共596戶停電。