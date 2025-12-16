聽新聞
0:00 / 0:00
新北貨櫃車撞倒電桿交通中斷 害女騎士受傷、596戶停電
龔姓貨櫃車司機今早行經新北市三峽區白雞路扯到電線致電線桿倒塌，掉落波及女機車騎士輕微受傷送醫，不僅全線雙向交通中斷，還害596戶停電，台電人員全力搶修中。
新北市警方今天上午7時許獲報，三峽區白雞有1輛貨櫃車疑似車身過高，不慎拉扯到電線致電線桿倒塌，掉落電線波及51歲蘇姓機車女騎士輕微受傷送醫，造成三峽區正義街目前雙向道路無法通行，現由6名警力疏導交通中。
據了解，肇事的35歲龔姓貨櫃車司機，今早行經新北市三峽區白雞路扯到電線致電線桿東倒黑西歪，掉落波及女機車騎士輕微受傷送醫，不僅全線雙向交通中斷，還害添福、嘉添等共596戶停電。
警方初步研判貨櫃車車高度4.2公尺，疑似有超高0.2公尺，將依規定開罰。停電部分預計今天下午5時可修復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言