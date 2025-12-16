基隆毒駕男暴衝 撞死婦人再撞12車

楊姓男子昨天在基隆市涉嫌毒駕，撞死走在路旁的林姓婦人，再衝撞12輛汽機車。記者邱瑞杰／翻攝

楊姓男子昨開車在基隆市失控偏移，撞倒走在路旁林姓婦人，再一路高速衝撞十二輛汽機車才停下，林婦送醫不治。警方在車上發現二顆煙彈，連同楊男唾液經快篩檢測均呈現毒品陽性反應，研判毒駕，楊男至昨晚仍拒絕警詢，警方今天移送地檢署偵辦。

五十五歲林姓婦人昨上午原本和丈夫一同外出採買，後分開各自辦事；丈夫得知車禍趕回現場，曾焦急打電話給妻子，但沒人接聽，詢問員警傷者樣貌後趕到醫院，才知是妻子遇難，悲痛不已。

基隆市南榮路本月九日才發生毒駕事故，釀一死兩傷。接連發生毒駕，市長謝國樑、警察局長林信雄、衛生局長張賢政今天將說明預防毒駕措施，防止無辜市民再受害。

五十五歲楊男昨上午十一時許開車沿基隆市仁一路行駛，通過愛九路口時失控往右偏移，撞飛走在路側的林婦，楊未停車還加速往前衝，撞上停在路邊轎車，再波及十一輛路邊汽機車後停下。

開車跟在楊男後方的目擊者說，楊男當時行駛在兩個車道中間，時速應不到廿公里，不斷左右搖晃；他有按喇叭示警，且保持距離，不敢超車。楊男通過愛九路口時突加速，一路往前撞。

目擊者說，車禍發生後他幫忙救人，想放反光錐時看到林婦倒在車旁，被看板壓著，趕緊和其他人合力救人。消防人員抵達，林婦已無呼吸心跳，送醫急救不治。

楊男和被撞的六十六歲林姓男子受輕傷，送醫無礙。警方事後在楊男車內發現二顆煙彈，連同楊男唾液經快篩檢測均呈現毒品陽性反應。