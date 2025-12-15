快訊

台南新營民宅桶裝瓦斯煮食不慎氣爆 波及10多戶…屋主、路人傷勢曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南新營區文化街一處民宅今晚8點多發生氣爆，一名50歲男子在家中使用4公斤桶裝瓦斯烹煮料理時，疑不慎發生氣爆，威力波及10多戶商家、民宅，現場2人受傷，除男屋主全身約49%二度燒燙傷，另一名則是騎車路過的男騎士，臉部及手腳遭碎玻璃割傷，均送醫治療。

據了解，新營文化街民宅晚間發生氣爆案，不少附近居民當下聽到好大一聲「碰！」，相當驚慌，紛紛跑出來查看，發現地上滿是被炸碎的玻璃，巷弄街道內商家招牌更掉落一地，現場滿目瘡痍，相當駭人。

有民眾表示，文化街鬧區平時晚上用餐時段人潮不少，好在今晚很多店家休息沒有營業，否則發生這樣的氣爆，又在人潮集中的鬧區，受傷人數恐不少，真的是不幸中的大幸。

消防局初步調查，現場為屋主使用4公斤桶裝瓦斯烹煮時，不慎發生氣爆，抵達現場時已無明火，氣爆造成50歲男屋主臉部、前胸、雙大小腿及右前臂等全身約49%二度燒燙傷，意識清楚，送往永康奇美醫院治療；另一名路過的46歲機車騎士則因臉部及手腳遭碎玻璃割傷，送柳營奇美醫院治療。

消防人員指出，氣爆現場波及10戶民宅商家，另外一旁有3輛自小客車也受損，燃燒面積初估約10平方公尺，詳細事發原因、財損，仍待火調科進一步調查釐清。

台南新營區文化街一處民宅今晚8點多發生瓦斯桶氣爆，威力波及10多戶商家民宅，現場2人受傷，其中一名騎車路過的男騎士，因臉部及手腳遭震碎的玻璃割傷，送醫治療。圖／讀者提供
台南新營區文化街一處民宅今晚8點多發生瓦斯桶氣爆，威力波及10多戶商家民宅，現場2人受傷，其中一名騎車路過的男騎士，因臉部及手腳遭震碎的玻璃割傷，送醫治療。圖／讀者提供
台南新營區文化街一處民宅今晚8點多發生瓦斯桶氣爆，威力波及10多戶商家民宅，現場2人受傷，其中一名50歲男屋主全身約49%二度燒燙傷，所幸意識清楚，送醫治療。圖／讀者提供
台南新營區文化街一處民宅今晚8點多發生瓦斯桶氣爆，威力波及10多戶商家民宅，現場2人受傷，其中一名50歲男屋主全身約49%二度燒燙傷，所幸意識清楚，送醫治療。圖／讀者提供
台南市新營區文化街一處民宅今晚8點多傳出氣爆，爆炸威力不小，波及兩旁多戶民宅，除玻璃被震碎一地外，招牌也散落在地，現場一片狼籍。記者萬于甄／攝影
台南市新營區文化街一處民宅今晚8點多傳出氣爆，爆炸威力不小，波及兩旁多戶民宅，除玻璃被震碎一地外，招牌也散落在地，現場一片狼籍。記者萬于甄／攝影
台南市新營區文化街一處民宅今晚8點多傳出氣爆，爆炸威力不小，波及兩旁多戶民宅，除玻璃被震碎一地外，招牌也散落在地，現場一片狼籍。記者萬于甄／攝影
台南市新營區文化街一處民宅今晚8點多傳出氣爆，爆炸威力不小，波及兩旁多戶民宅，除玻璃被震碎一地外，招牌也散落在地，現場一片狼籍。記者萬于甄／攝影

