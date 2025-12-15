台南新營鬧區晚間驚傳瓦斯桶氣爆 屋主、路人2人受傷送醫

台南市新營區文化街一處民宅今晚8點多傳出氣爆，爆炸威力不小，波及兩旁多戶民宅，除玻璃被震碎一地外，招牌也散落在地，現場一片狼籍，消防局獲報隨即派遣8輛各式消防車輛、警消20人前往救援，初步清查有2名民眾受傷，意識清醒送醫，現場無明火，消防人員目前仍在搶救中。

消防局今晚8點07分接獲報案，新營區文化街一處民宅發生氣爆，隨即派遣新營、柳營、鹽水等消防分隊前往救援，抵達現場時發現，男屋主疑似在使用液化石油氣烹煮料理，孰料卻發生氣爆，導致2人受傷，包含男屋主及另一名路人。