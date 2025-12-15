1周2起毒駕害命事件…男在車禍現場找人 才知愛妻罹難
基隆楊姓男子今天涉嫌吸毒後開車，先撞倒走在路邊的林姓婦人，再一路高速往前急駛，連撞12輛汽機車才停下。林婦送醫不治，楊男和被撞轎車上林姓男子受輕傷。基隆南榮路本月9日也發生毒駕事故，當時釀1死2傷。
接連發生毒駕引發市民不安，市長謝國樑、警察局長林信雄、衛生局長張賢政明天上午將說明預防毒駕措施，避免再有人無辜受害。
55歲楊男上午11時許，開車沿基隆市仁一路市區往郊區方向行駛，通過愛九路口時，失控往右偏移，撞飛走在仁一路側的55歲林婦後未停車，持續往前衝，因為速度快，撞上停在路邊轎車後往前方推擠，後續又波及11輛路邊汽機車才停下。
在肇事路段前一個路口，開車跟在楊男轎車後方的男子說，楊男的車不是開在車道上，是行駛在兩個車道中間，當時速度偏慢，時速應該不到20公里，不斷左右搖晃。他有對前車按喇叭示警，且保持距離，不敢超車。
這名目擊者還說，楊男開車通過愛九路口時，車速突加快，然後一路往前撞。車禍發生後，他下車和其他民眾幫忙救人，想放反光錐示警時，看到林婦倒在轎車旁，有看板壓著她。他趕緊和其他人合力搬走看板，不久消防人員抵達，發現林婦無呼吸心跳，送衛福部基隆醫院急救仍不治。
楊男和被撞轎車內的66歲林姓男子受輕傷，兩人意識清楚，送往基隆長庚急救後脫險。
警方在採證測繪時，在楊男車內發現疑似第2級毒品依托咪酯菸彈二顆等物品，查扣後送檢。
楊男接受酒測，數值為零，沒有酒後駕駛，車內查扣的煙彈及楊男唾液，經快篩檢測均呈現毒品陽性反應。楊男被帶回警局後，抗拒員警詢問，到晚間7時尚未製作筆錄。
死者林姓婦人和丈夫今到事故現場採買，兩人分開各自辦事。丈夫得知發生車禍到現場查看時，林婦已經送醫，他急著打電話給妻子，發現沒人接聽，急忙詢問員警傷者樣貌，趕到醫院發現是妻子遇難，悲傷不已。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
