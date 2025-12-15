聽新聞
0:00 / 0:00
駕車衝落6層樓深河床 苗栗女左手臂脫臼送醫無大礙
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車直直衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，左手臂脫臼無大礙，事故原因由警方進一步調查釐清中。
苗栗縣政府消防局今天下午4點左右接獲報案，一輛轎車在台13線頭屋鄉老田寮橋發生車輛墜橋事故，現場有民眾受困，派遣第一救災救護大隊頭屋分隊、特搜分隊3車7人趕到現場，車子墜落5、6樓高下方河床，李姓女駕駛自行脫困。
李女因手部疼痛，無法自行攀爬橋梁附設鐵梯上橋，消防人員評估她意識清楚，肢體無力、暈眩及左手臂疑似脫臼，及救護處置後，救助器材車吊掛救援人員使用三角吊帶攜帶李女上橋，救護車送醫，治療後並無大礙。
警方初步調查，李女開車由北向南，不知何故車子偏離車道，從老田竂溪橋北側橋頭旁衝落河床，李女酒測值為零，事故原因還要進一步調查。
消防局第一大隊呼籲，車子行經橋梁、彎道及視線不良路段時，駕駛人務必減速慢行、專心駕駛，切勿分心使用手機或疲勞駕駛，以免因一時疏忽釀成重大事故，唯有遵守交通規則、保持良好駕駛習慣，才能確保自身與他人生命安全，平安返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言