駕車衝落6層樓深河床 苗栗女左手臂脫臼送醫無大礙

48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車直直衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，左手臂脫臼無大礙，事故原因由警方進一步調查釐清中。

苗栗縣政府消防局今天下午4點左右接獲報案，一輛轎車在台13線頭屋鄉老田寮橋發生車輛墜橋事故，現場有民眾受困，派遣第一救災救護大隊頭屋分隊、特搜分隊3車7人趕到現場，車子墜落5、6樓高下方河床，李姓女駕駛自行脫困。

李女因手部疼痛，無法自行攀爬橋梁附設鐵梯上橋，消防人員評估她意識清楚，肢體無力、暈眩及左手臂疑似脫臼，及救護處置後，救助器材車吊掛救援人員使用三角吊帶攜帶李女上橋，救護車送醫，治療後並無大礙。

警方初步調查，李女開車由北向南，不知何故車子偏離車道，從老田竂溪橋北側橋頭旁衝落河床，李女酒測值為零，事故原因還要進一步調查。