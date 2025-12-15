快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

駕車衝落6層樓深河床 苗栗女左手臂脫臼送醫無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車直直衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，左手臂脫臼無大礙，事故原因由警方進一步調查釐清中。

苗栗縣政府消防局今天下午4點左右接獲報案，一輛轎車在台13線頭屋鄉老田寮橋發生車輛墜橋事故，現場有民眾受困，派遣第一救災救護大隊頭屋分隊、特搜分隊3車7人趕到現場，車子墜落5、6樓高下方河床，李姓女駕駛自行脫困。

李女因手部疼痛，無法自行攀爬橋梁附設鐵梯上橋，消防人員評估她意識清楚，肢體無力、暈眩及左手臂疑似脫臼，及救護處置後，救助器材車吊掛救援人員使用三角吊帶攜帶李女上橋，救護車送醫，治療後並無大礙。

警方初步調查，李女開車由北向南，不知何故車子偏離車道，從老田竂溪橋北側橋頭旁衝落河床，李女酒測值為零，事故原因還要進一步調查。

消防局第一大隊呼籲，車子行經橋梁、彎道及視線不良路段時，駕駛人務必減速慢行、專心駕駛，切勿分心使用手機或疲勞駕駛，以免因一時疏忽釀成重大事故，唯有遵守交通規則、保持良好駕駛習慣，才能確保自身與他人生命安全，平安返家。

48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供
48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，並無大礙。圖／民眾提供

橋梁 苗栗縣 車道

延伸閱讀

苗栗BOT綠氫產業示範園區啟動…AI產業鏈進駐利多 地方錯愕憂安全

一家四口駕車苗栗旅遊驚魂 回程疑恍神自撞電桿全送醫院

自小客車苗栗自撞電桿 1家4口送醫救治

5類特殊病房苗栗最欠缺 鍾東錦喊話大千竹南醫院「必須要有」

相關新聞

1周2起毒駕害命事件…男在車禍現場找人 才知愛妻罹難

基隆楊姓男子今天涉嫌吸毒後開車，先撞倒走在路邊的林姓婦人，再一路高速往前急駛，連撞12輛汽機車才停下。林婦送醫不治，楊男...

無照騎黃牌重機自撞後墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

台中市勤益科技大學一年級劉姓學生，上午騎乘重機行經北屯區廍子路時，不慎自撞路口護欄後墜落橋下，送醫後因傷重不治。校方下午...

高雄中央公園耶誕小屋遭塗鴉「六六六」 數字涵意引熱議

有民眾在Threads爆料，高雄中央公園耶誕小屋裝置藝術遭人塗鴉破壞，被用白漆噴上「六六六」，直呼沒公德心，文化局獲報即...

駕車衝落6層樓深河床 苗栗女左手臂脫臼送醫無大礙

48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車直直衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，左手臂脫臼無大礙，事故...

淡水護理師騎車上班途中遇死劫 無照男騎士辯稱：正要去考照

擔任護理師的54歲吳女上午10時許騎車準備去上班，行經新北市淡水區淡金路時，前方43歲郭男騎機車正要右轉，吳女疑煞車不及...

三芝民宅突竄大量火煙 住戶及時逃出起火原因待查

新北市三芝區長勤街1棟5層樓公寓，今天下午4時許2樓處突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。新北市消防局獲報派遣人車前往灌救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。