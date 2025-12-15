聽新聞
無照騎黃牌重機自撞後墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口
台中市勤益科技大學一年級劉姓學生，上午騎乘重機行經北屯區廍子路時，不慎自撞路口護欄後墜落橋下，送醫後因傷重不治。校方下午聲明表示，將請系辦協助慰問關懷家屬和申請保險，學校教師、教官也會持續關心。
警方調查，劉姓學生（20歲）今天上午10時許騎乘黃牌大型重機途經廍子路與仁友巷口的一處彎道時，不慎碰撞路口護欄，他則摔落約4公尺高橋下，當場失去意識，送醫後因頭部受重創不治。
據了解，劉姓學生沒有合格大型重機駕照，但卻擁有該機車並越級騎乘，全案警方除將報請台中地檢署相驗，也進一步調查事故原因。
校方對此意外感到震驚和難過，聲明表示已第一時間聯繫劉的家長致哀，並請系辦協助關懷家屬，同時協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜。另也將請諮商輔導組審酌是否對劉生所屬班級進行生命教育及團體輔導。
