無照騎黃牌重機自撞後墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

台中市勤益科技大學一年級劉姓學生，上午騎乘重機行經北屯區廍子路時，不慎自撞路口護欄後墜落橋下，送醫後因傷重不治。校方下午聲明表示，將請系辦協助慰問關懷家屬和申請保險，學校教師、教官也會持續關心。

警方調查，劉姓學生（20歲）今天上午10時許騎乘黃牌大型重機途經廍子路與仁友巷口的一處彎道時，不慎碰撞路口護欄，他則摔落約4公尺高橋下，當場失去意識，送醫後因頭部受重創不治。

據了解，劉姓學生沒有合格大型重機駕照，但卻擁有該機車並越級騎乘，全案警方除將報請台中地檢署相驗，也進一步調查事故原因。