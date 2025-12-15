快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

無照騎黃牌重機自撞後墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市勤益科技大學一年級劉姓學生，上午騎乘重機行經北屯區廍子路時，不慎自撞路口護欄後墜落橋下，送醫後因傷重不治。校方下午聲明表示，將請系辦協助慰問關懷家屬和申請保險，學校教師、教官也會持續關心。

警方調查，劉姓學生（20歲）今天上午10時許騎乘黃牌大型重機途經廍子路與仁友巷口的一處彎道時，不慎碰撞路口護欄，他則摔落約4公尺高橋下，當場失去意識，送醫後因頭部受重創不治。

據了解，劉姓學生沒有合格大型重機駕照，但卻擁有該機車並越級騎乘，全案警方除將報請台中地檢署相驗，也進一步調查事故原因。

校方對此意外感到震驚和難過，聲明表示已第一時間聯繫劉的家長致哀，並請系辦協助關懷家屬，同時協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜。另也將請諮商輔導組審酌是否對劉生所屬班級進行生命教育及團體輔導。

台中市勤益科技大學劉姓男大生，今上午騎乘重機行經北屯區廍子路時，不慎自撞路口護欄後墜橋傷重身亡。圖／民眾提供
台中市勤益科技大學劉姓男大生，今上午騎乘重機行經北屯區廍子路時，不慎自撞路口護欄後墜橋傷重身亡。圖／民眾提供

重機 保險 自撞

延伸閱讀

機車停車場禁大型重機惹議 新北：路外停車場依個案有不同

男違規騎重機中台科大外撞護欄 墜4公尺深頭部重創送醫不治

新北產業園區擴大汽車收費路段 還增加大型重機專用停車格

騎大重機3分鐘內被開4張罰單 台中車主嘆被罰到很厭世

相關新聞

1周2起毒駕害命事件…男在車禍現場找人 才知愛妻罹難

基隆楊姓男子今天涉嫌吸毒後開車，先撞倒走在路邊的林姓婦人，再一路高速往前急駛，連撞12輛汽機車才停下。林婦送醫不治，楊男...

無照騎黃牌重機自撞後墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

台中市勤益科技大學一年級劉姓學生，上午騎乘重機行經北屯區廍子路時，不慎自撞路口護欄後墜落橋下，送醫後因傷重不治。校方下午...

高雄中央公園耶誕小屋遭塗鴉「六六六」 數字涵意引熱議

有民眾在Threads爆料，高雄中央公園耶誕小屋裝置藝術遭人塗鴉破壞，被用白漆噴上「六六六」，直呼沒公德心，文化局獲報即...

駕車衝落6層樓深河床 苗栗女左手臂脫臼送醫無大礙

48歲李姓女子今天在台13線苗栗縣頭屋鄉老田寮溪橋，開車直直衝落5、6層樓高的河床，她被救出送醫，左手臂脫臼無大礙，事故...

淡水護理師騎車上班途中遇死劫 無照男騎士辯稱：正要去考照

擔任護理師的54歲吳女上午10時許騎車準備去上班，行經新北市淡水區淡金路時，前方43歲郭男騎機車正要右轉，吳女疑煞車不及...

三芝民宅突竄大量火煙 住戶及時逃出起火原因待查

新北市三芝區長勤街1棟5層樓公寓，今天下午4時許2樓處突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。新北市消防局獲報派遣人車前往灌救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。