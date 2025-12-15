高雄中央公園耶誕小屋遭塗鴉「六六六」 數字涵意引熱議

有民眾在Threads爆料，高雄中央公園耶誕小屋裝置藝術遭人塗鴉破壞，被用白漆噴上「六六六」，直呼沒公德心，文化局獲報即刻完成報案，並要求廠商盡快復原，警方也成立專案小組，調閱監視器追查涉案人。不過網友也好奇「六六六」是什麼符號？數字含意？底下留言區引發不少討論。

位於中央公園捷運1號出口裝置藝術耶誕小屋，一早被發現噴白漆寫下「六六六」字樣，文化局獲報後隨即派員到場清理，下午受損裝置已恢復原貌，同時完成報案程序。

然而「六六六」究竟有什麼特殊含意，也引發熱烈討論。有網友指出，「六六六」是網路流行用語，從諧音「溜溜溜」而來，有稱讚、很厲害的意思；在西方文化中，這組數字卻沒這麼簡單，象徵的是邪惡、反基督。

網友說到，六六六在聖經中被稱為「獸的數目」，代表敵基督或牠的像的數字，象徵著極度不完美、邪惡、對上帝的敵對與人的墮落，如今充滿聖誕裝飾場域被寫上這組數字，意圖已經很明顯。但文化局與警方未對其意涵作進一步解讀。

針對中央公園聖誕裝置遭惡意塗鴉一事，市議員郭建盟認為，為防止類似情況再度發生，後續應請廠商評估增設監視設備，並與公園處及警察局協調，加強巡查與安全維護頻率，確保公共藝術作品與市民休憩空間的完整與安全。