淡水護理師騎車上班途中遇死劫 無照男騎士辯稱：正要去考照

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

擔任護理師的54歲吳女上午10時許騎車準備去上班，行經新北市淡水區淡金路時，前方43歲郭男騎機車正要右轉，吳女疑煞車不及撞上2車雙雙倒地，吳女頭部重創送醫不治，郭男則擦傷無大礙。警方查出郭男無照駕駛，詢後依過失致死罪嫌送辦。

淡水警方今天上午10時52分接獲報案，淡水區淡金路199-1號前發生車禍。警方獲報趕抵，經查43歲郭男騎機車沿淡金路往台北行駛，行經該處時從外側車道欲右轉至路邊時，與後方54歲吳姓女騎士發生碰撞，郭男四肢擦挫傷，但吳女頭部受創現場已無呼吸心跳，經送醫急救後於12時許宣告不治。

據了解，不幸死亡的吳女是1名護理師，當時正準備要去上班，不料行經該處時卻遭遇車禍死亡。警方查出郭男目前駕肇事註銷狀態，郭男供稱當時正要去考駕照，警方詢後將郭男依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。確切肇責歸屬仍待調查釐清。

擔任護理師的吳姓女騎士行經該處時發生車禍不幸身亡。記者黃子騰／翻攝
擔任護理師的吳姓女騎士行經該處時發生車禍不幸身亡。記者黃子騰／翻攝

