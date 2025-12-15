台南撒錢哥領愛心便當又在「交通錐丟20萬」 昨不認今至派出所領回

台南市李姓男子今年3月底將600萬真鈔丟在路邊，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，5月20日他又在北區超市丟下一塑膠袋離開，警方確認有416萬元；昨天中西區祀典大天后宮發放愛心便當，他跑去領便當又丟下20萬元，今天才到派出所領回。

警方指出，李姓男子是警方頭痛人物，因多次登上新聞版面，學長、同事間互相提醒，台南員警不少人都認識李的模樣；只要李踏進分局，員警就會立即開啟秘錄器蒐證，避免他事後指控警察而提不出證據。近年來李最常鬧上新聞的事件則是心血來潮就撒錢，外界封為「撒錢哥」。

昨天上午11時30分，祀典大天后與正忠關懷協會、正忠排骨在廟前發放600個愛心便當，許多民眾紛紛排隊要領便當，結果現場的交通錐上突然出現一疊鈔票，不少人發現但都不敢撿拾，通報廟方；警方獲報到場，與廟方清點總計有20萬元，發現李姓男子居然也在領便當。

員警一眼認出「撒錢哥」，上前詢問「錢是不是你的」，李僅表示「我是來領便當的」，未承認也未否認；轄區員警僅能將現金帶回第二警分局民權派出所，並依規定辦理拾得物程序，發出公告，若遺失物自公告日起逾六個月未經認領，由拾得人取得所有權。

由於有人指認就是李丟的錢，昨天晚上民權所警員再次致電給李，詢問他要不要來說明，李表示不想去，但質疑員警「我的錢被拿走，警察怎麼都不管」，員警回覆「你是指這20萬嗎，我們當場就有問你，你沒有說是你的啊」，李才未再多說，但仍不願領回20萬。

今天上午民權所警員再次致電，好聲詢問，李才承認「對啦，錢是我的」，今天下午前往派出所，製作筆錄切結錢是他的，辦理領回手續；員警也開啟秘錄器蒐證，所幸李在過程中僅訴說自己過去的遭遇好一陣子，並未再滋生事端便離開。