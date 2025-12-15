桃消富岡分隊模擬倉儲與食品廠火警 智慧科技裝備強化救災效率

快訊

桃園市消防局第二救災救護大隊在楊梅區民豐路佳佳農產品實業有限公司，辦理「危險物品災害兵棋推演暨組合式搶救演練」。圖：富岡分隊提供

為因應大型倉儲及食品製造工廠火災風險日益提升，並提升科技救災應用效能，桃園市消防局第二救災救護大隊於今（15）日上午，在楊梅區民豐路佳佳農產品實業有限公司，辦理「危險物品災害兵棋推演暨組合式搶救演練」，透過實兵演練結合智慧科技裝備，同步進行消防法規宣導，全面強化高風險倉儲場所的災害應變能力。

97sd 2
透過演練全面強化高風險倉儲場所的災害應變能力。圖：富岡分隊提供

富岡分隊表示，此次演練情境模擬二樓辦公室因行動電源不明原因自燃引發火警，濃煙迅速向上延燒，造成一名員工受困三樓陽台。佳佳農產品實業有限公司第一時間即啟動自衛消防編組，完成通報、避難引導、初期滅火、安全防護及緊急救護，並即時中斷液化石油氣及沙拉油儲槽供應，並以水霧防護重要危險設施，展現企業落實自主管理與防災整備的成果。

97sd 3
演練圓滿成功。圖：富岡分隊提供

消防局接獲通報後，第二大隊立即整合轄內及鄰近分隊戰力進場應變。考量廠區為挑高大型鋼筋混凝土建築，內部隔間複雜、包材火載量高且濃煙能見度低，現場除派遣雲梯車實施高空人命救援外，亦投入消防機器人深入高溫高風險熱區執行滅火攻擊，有效降低消防人員進入火場的危險性；同時運用底盤瞄子建立防護水幕，防止火勢延燒至瓦斯及油脂儲槽區域；使用無人機取得空拍實景及熱影像，提供現場消防戰術判斷與運用。針對冷凍庫板場所及大型廠房常見之通訊死角問題，演練中特別架設無線電機動中轉設備，確保指揮官與各攻擊面能即時聯繫，完整展現「科技救災、精準指揮」的實戰應用成果。

第二大隊長簡慈彥表示，隨著產業型態轉變，大型倉儲及食品工廠內部風險複合且災害發展迅速，消防單位必須持續導入科技裝備與戰術思維，透過消防機器人、通訊中繼及立體救援等科技化手段，才能在確保人員安全的前提下，提升救災效率，降低災害衝擊。

富岡分隊長黃稟雄表示，此次演練不僅驗證科技救災裝備於實際火場的應用成效，更重要的是透過兵棋推演與實兵操作，讓消防人員與業者熟悉高風險場所的應變流程與資訊傳遞機制。依現行消防法規定，管理權人於災害發生時，應即時提供廠區化學品種類、數量、位置平面圖等搶救必要資訊，落實資訊權，才能協助消防人員精準判斷風險、避免二次災害，確保救災安全。

 

本文章來自《桃園電子報》。



