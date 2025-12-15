曳引車綠燈起步時疑似因視線死角，沒注意到前方停等區的YouBike。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區南山路二段與長安路口今(15)日上午9時許發生車禍，一名49歲詹姓男子駕駛曳引車於南山路二段外側車道停等紅燈，準備右轉往南工路，綠燈起步時疑似因視線死角，沒注意到前方停等區騎YouBike的20歲洪姓女子，雙方因此發生擦撞。蘆竹警分局表示，該起事故造成女騎士腿部骨折受傷，緊急送往長庚醫院治療中。

蘆竹分局表示，警方獲報後到場處理，並對當事人實施酒測，酒測值均為0，初步研判事故原因為詹男未注意車前狀況而撞擊前方腳踏車。有關詳細事故原因及肇事責任，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，大型車輛因其視覺盲區、內輪差因素肇事風險甚高，籲請所有大型車駕駛，行經路口起步或轉彎時，務必再三確認車前、車側有無慢車或行人，一般用路人，包含自行車騎士，亦應注意遠離大型車輛，切勿因搶快而靠近其轉彎範圍以確保用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹曳引車疑因視線死角擦撞YouBike 女騎士骨折送醫