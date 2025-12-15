快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆竹曳引車疑因視線死角擦撞YouBike 女騎士骨折送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

738036
曳引車綠燈起步時疑似因視線死角，沒注意到前方停等區的YouBike。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區南山路二段與長安路口今(15)日上午9時許發生車禍，一名49歲詹姓男子駕駛曳引車於南山路二段外側車道停等紅燈，準備右轉往南工路，綠燈起步時疑似因視線死角，沒注意到前方停等區騎YouBike的20歲洪姓女子，雙方因此發生擦撞。蘆竹警分局表示，該起事故造成女騎士腿部骨折受傷，緊急送往長庚醫院治療中。

S 28885057
該起事故造成女騎士腿部骨折受傷，緊急送往長庚醫院治療中。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，警方獲報後到場處理，並對當事人實施酒測，酒測值均為0，初步研判事故原因為詹男未注意車前狀況而撞擊前方腳踏車。有關詳細事故原因及肇事責任，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，大型車輛因其視覺盲區、內輪差因素肇事風險甚高，籲請所有大型車駕駛，行經路口起步或轉彎時，務必再三確認車前、車側有無慢車或行人，一般用路人，包含自行車騎士，亦應注意遠離大型車輛，切勿因搶快而靠近其轉彎範圍以確保用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹曳引車疑因視線死角擦撞YouBike 女騎士骨折送醫

延伸閱讀：

  1. 楊梅頭重溪三元宮主委交接 蘇俊賓期許承擔發揚信仰使命
  2. 毒品唾液快篩今正式上路 拒測最高罰18萬、吊銷駕照

曳引車 骨折 YouBike

延伸閱讀

與前方右轉機車碰撞雙雙倒地 淡水女騎士頭部重創送醫亡

桃園熱心民眾暖捐「自動心肺復甦機」強化蘆竹消防分隊急救戰力

影／霧台鄉台24線疑自摔車禍！女騎士摔飛20公尺橋下 吊掛救起已OHCA

YouBike祭妙招 盼緩借不到車、換不了車窘境

相關新聞

15歲柯基「秋刀魚」飼主聲明致歉 澄清同居人沒有涉案

台北市一隻15歲柯基犬「秋刀魚」疑似遭到主人虐待，飼主更將影片發到網路上引起譁然，該飼主今委託尚耘國際法律事務所發聲明，...

淡水護理師騎車上班途中遇死劫 無照男騎士辯稱：正要去考照

擔任護理師的54歲吳女上午10時許騎車準備去上班，行經新北市淡水區淡金路時，前方43歲郭男騎機車正要右轉，吳女疑煞車不及...

三芝民宅突竄大量火煙 住戶及時逃出起火原因待查

新北市三芝區長勤街1棟5層樓公寓，今天下午4時許2樓處突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。新北市消防局獲報派遣人車前往灌救...

桃消富岡分隊模擬倉儲與食品廠火警 智慧科技裝備強化救災效率

桃園市消防局第二救災救護大隊在楊梅區民豐路佳佳農產品實業有限公司，辦理「危險物品災害兵棋推演暨組合式搶救演練」。圖：富岡分隊提供 為因應大型倉儲及食品製造工廠火災風險日益提升，並提升科技救災應用效能，

蘆竹曳引車疑因視線死角擦撞YouBike 女騎士骨折送醫

曳引車綠燈起步時疑似因視線死角，沒注意到前方停等區的YouBike。圖：讀者提供 桃園市蘆竹區南山路二段與長安路口今(15)日上午9時許發生車禍，一名49歲詹姓男子駕駛曳引車於南山路二段外側車道停等紅

台南撒錢哥領愛心便當又在「交通錐丟20萬」 昨不認今至派出所領回

台南市李姓男子今年3月底將600萬真鈔丟在路邊，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，5月20日他又在北區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。