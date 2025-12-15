聽新聞
0:00 / 0:00
蘆竹曳引車疑因視線死角擦撞YouBike 女騎士骨折送醫
桃園市蘆竹區南山路二段與長安路口今(15)日上午9時許發生車禍，一名49歲詹姓男子駕駛曳引車於南山路二段外側車道停等紅燈，準備右轉往南工路，綠燈起步時疑似因視線死角，沒注意到前方停等區騎YouBike的20歲洪姓女子，雙方因此發生擦撞。蘆竹警分局表示，該起事故造成女騎士腿部骨折受傷，緊急送往長庚醫院治療中。
蘆竹分局表示，警方獲報後到場處理，並對當事人實施酒測，酒測值均為0，初步研判事故原因為詹男未注意車前狀況而撞擊前方腳踏車。有關詳細事故原因及肇事責任，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，大型車輛因其視覺盲區、內輪差因素肇事風險甚高，籲請所有大型車駕駛，行經路口起步或轉彎時，務必再三確認車前、車側有無慢車或行人，一般用路人，包含自行車騎士，亦應注意遠離大型車輛，切勿因搶快而靠近其轉彎範圍以確保用路安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹曳引車疑因視線死角擦撞YouBike 女騎士骨折送醫
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言