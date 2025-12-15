聽新聞
15歲柯基「秋刀魚」飼主聲明致歉 澄清同居人沒有涉案
台北市一隻15歲柯基犬「秋刀魚」疑似遭到主人虐待，飼主更將影片發到網路上引起譁然，該飼主今委託尚耘國際法律事務所發聲明，由於狗狗老年失智等狀況，導致在家中排泄，他一時不當教導表達歉意，並保證未來不會有類似行為，也澄清該行為與其同居人無涉。
柯基飼主委託尚耘國際法律事務所康皓智律師代發聲明。他表示，柯基事件引發社會關注感到歉意和遺憾，對於自身一時不當的教導方式已深刻反省，也清楚理解任何過於嚴厲的行為，均可能造成動物身心受傷的風險。
飼主表示，飼養柯基犬十五年，長年悉心照顧。犬隻隨年齡增長，陸續出現過敏、腸胃不適、老年失智等情形，當事人除了多次調整飲食，並投入大量時間照護外，每日更頻繁帶其外出如廁，日常照顧不遺餘力。
他說，這次爭議發生於12月11日，因為柯基犬在家中排泄，當事人於清理後一時失當，手持捲筒衛生紙敲擊地面，雖目的在提醒犬隻行為不當，過程中也無意且未傷及犬隻身體，但是當事人認知該行為已造成犬隻驚嚇，當事人對此深感自責。
飼主表示，當事人平日並無嚴厲或不當管教之前例，這次事件屬單一且偶發情形，當事人伴侶先前未曾見聞類此事件發生，該件事故發生時，當事人伴侶也沒有在場。懇請社會大眾勿對其產生不必要的誤解與壓力。
他說，當事人感謝社會各界的關心與指正，並再次表達誠摯歉意，未來將以更溫和、專業的方式對待動物，並向大眾確保類似情形不再發生。他強調，除了表示歉意，並保證未來不會有類似行為，也澄清此行為與其同居人無涉。
動保處表示，目前柯基仍在動物醫院觀察，由於狗狗年紀大，後腿較無力，因此安排進行復健，
