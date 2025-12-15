第一線應變人員MCI競賽登場 桃園警義消脫穎而出獲殊榮

快訊

全台各地救護好手齊聚一堂，切磋交流。圖：消防局提供

隨著台灣緊急救護體系持續精進，大量傷患事故之應變，已不僅止於檢傷與後送，更是對現場指揮、團隊管理與跨單位協作能力的全面考驗，社團法人台灣災難醫療隊發展協會長期致力推廣第一線應變人員對突發大量傷患事故的處置觀念與實務能力，並於今(114)年12月12日至13日，在苗栗西湖渡假村舉辦「2025第六屆第一線應變人員MCI競賽」，吸引全台各地救護好手齊聚一堂，切磋交流。

S 142000145 1
桃園市消防局由大竹、大園及龜山分隊之警義消組成隊伍，在眾多實力堅強的隊伍中脫穎而出。圖：消防局提供

桃園市消防局由大竹、大園及龜山分隊之警義消組成隊伍，在眾多實力堅強的隊伍中脫穎而出，榮獲「大規模檢傷情境最佳團隊」殊榮。此次團隊由王翊龍擔任教官、王奕翔擔任隊長，帶領宋程毅、陳弘樺、朱浩延及救護義消魏尚宏、張仲翰與夥伴陳紫暄共同參賽，展現高度專業與團隊默契。

此次競賽主題為「極限MCI之決戰光明頂挑戰賽」，共設有五個關卡，包括車禍大傷、地震大傷、毒化災大傷、高威脅大傷及大規模檢傷情境。各隊須在在高度擬真的嚴苛情境下，於有限時間內完成正確且有效的救護處置，不僅考驗選手專注力與臨場判斷能力，更挑戰其在高壓環境中執行專業技術，以及團隊成員之間的溝通協調與合作默契。

此次參賽團隊為同仁自發組隊，結合消防專業與民力資源，秉持對緊急救護工作的熱忱與自我精進的態度，利用勤餘及休假時間積極投入訓練。此次獲獎成果不僅肯定團隊的努力與付出，也大幅激勵消防局第一線救護同仁士氣，期能將競賽所累積的經驗與能力，實際運用於日常救護工作中，持續提升桃園市整體緊急救護品質。

