桃園鐵路地下化工地驚見男屍 身分不明死因待查

桃園鐵路地下化工程進行中，今天上午在桃園區建國路土方暫置場卻發現一具男屍，死者年約30歲，身分不明且非工程人員，警方已封鎖現場採證調查，並將報請桃園地檢署檢察官及法醫相驗釐清死因。

今早上午11點左右，泰籍移工與怪手司機在桃園鐵路地下化工程建國路土方暫置場進行防塵黑網覆蓋作業時，驚見一名男子面部朝下趴臥在積水的泥窪中，立即報警並叫救護車。救護人員到場時，該男子已無生命跡象。

警方獲報後立即拉起封鎖線採證，初步調查發現死者為年約30歲男性，衣著完整，身上沾滿泥巴，經檢視無明顯外傷。死者身上無任何證件，身分仍待查證，經廠場內人數清查後，確認並非工程施工人員。

由於桃園鐵路地下化工程周末放假，廠區無人施工。警方研判死者可能在周末期間不明原因闖入工地，發現時身體已僵硬，推估死亡時間超過1天。工區設備經檢查無損壞情形，也未影響鐵路列車正常營運。