影／台中男中清交流道違規左轉 直行機車閃不及撞上送醫不治

台中市林姓男子在今天上午11時許，開車行經中清交流道聯絡道、環中路一段時，違規左轉，當時對向直行的李姓機車閃避不及，撞上林男車身後，送醫不治，因該處禁止左轉，林男涉有違規、疏失，全案將依過失致死罪方向偵辦。

第六警分局在今天上午11時35分獲報，西屯區中清交流道聯絡道、環中路一段口有車禍，經查，林男（66歲）開車沿西屯區環中路一段直行車道，違規左轉，當時對向騎機車的李姓男子（31歲）閃避不及撞上，李男全身多處受傷，救護車到場時，已無生命跡象，經送醫急救後仍不治。