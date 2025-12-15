獨／10月女嬰亡毛髮驗出多種毒品 長期陪媽進酒店上班在旁吸毒煙

台南市陳姓酒店小姐生下女嬰後，至今年3月女嬰死亡，只要出門上班就帶著女兒，但她與酒客仍在包廂內吸毒，吸到女嬰因嗆奶死亡後，檢察官在女嬰血液、毛髮驗出喵喵等多種毒品；台南地檢署將陳女簽分偵辦，她承認犯行，檢方依家庭暴力罪妨害幼童發育提起公訴。

據了解，陳姓女子年約30歲，起訴書指出，陳女在台南市善化區一間酒店擔任公關，過去有吸毒前科，去年5月生下女嬰後，她明知如使幼童長期置於施用毒品環境，致幼童近距離吸入毒品成分二手煙霧，將可能妨害幼童身心健全或自然發育，仍帶女兒到酒店上班。

陳女從女兒出生的去年5月起，至今年3月7日期間，均將女嬰帶到工作酒店或不詳處所陪侍，使女嬰長期與正在施用毒品的不詳客人近距離共處一室，致女嬰直接吸入、接觸含有愷他命等毒品成分二手煙霧；直到女嬰今年3月8日上午11時許，因嗆奶併吸入性肺炎導致死亡。

經檢察官相驗並會同法醫解剖後，在女嬰血液檢出含有Ketamine（0.011wg/mL）成分，女嬰毛髮亦驗出含有4-Chloromethcathinone（合成卡西酮類化學合成物質）、Mephedrone（俗稱喵喵，卡西酮類化學合成物質）、Ketamine及其代謝物Norketamine等多種毒品成分。

檢察官將陳女簽分偵辦，偵訊時，陳女承認犯行，與張姓前男友證述情節相符，並有麻豆新樓醫院診斷證明書、台南市衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告、法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書等，足認陳女自白與事實相符，罪嫌應堪認定。

檢察官指出，陳女應可知悉毒品具成癮性、濫用性，倘長時間吸入燒烤毒品產生煙霧，亦會影響大腦功能，可能造成包括注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損；竟無視其女兒為未滿1歲幼兒，對毒品耐受力、代謝能力較成人為低。

檢方認定，陳女讓女兒長期或慢性暴露在含毒品煙霧之環境下，自有妨害被害人身心發育及身體自然發展危險，應可認已具有妨害幼童發育不確定故意；陳女所為涉犯刑法第286條第3項、第1項妨害未滿七歲幼童發育罪嫌，依法提起公訴。

另陳女自女兒出生後至今年3月7日（即女嬰死亡前）期間，多次且長期將女嬰置於有施用毒品環境行為，足以妨害其身心健全或發育，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括之一行為予以評價，應論以接續犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885