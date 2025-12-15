影／基隆毒駕釀禍！婦人走路旁遭他高速撞擊死亡 再撞11車才停下
楊姓男子今天涉嫌吸毒後開車沿基隆市仁一路行駛，在通過愛九路口時失控，高速撞擊走在路旁的林姓婦人，再衝撞11輛停在路邊的汽、機車，波及林姓男子。消防人員將開車的楊男和被撞的林婦、林男送醫，林婦傷重不治。警方獲報後，封鎖現場採證測繪，釐清事故過程及楊男刑責。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11時7分接獲報案，仁一路59號發生車禍，派遣人車前往救護。消防員到場時，發現50多歲林姓婦人已無呼吸心跳，送往衛生福利部基隆醫院急救師，醫師宣告不治。
開車的55歲楊男和被撞的60多歲林姓男子，兩人都受傷，意識清楚，被送往基隆長庚醫院急救後脫險。
員警獲報到場採證測繪，釐清事故發生經過，並疏導交通防發生二次事故。警方在楊男的車內發現似第2級毒品依托咪酯菸彈2顆等物品，查扣後送檢。
警方將楊男帶回調查，酒測值為０，煙彈及唾液快篩均呈毒品陽性反應，將依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌送檢方偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
