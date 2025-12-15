快訊

竹科標準廠房鷹架倒塌意外 3施工工人墜落受傷急送醫

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導

新竹科學園區第三期的標準廠房正在施工中，今天子上11點12分發生鷹架倒塌意外，3名工人從5米高墜落，消防人員立刻到場救援，初步了解，這3名工人分別受到擦挫傷、左小腿疑似封閉性骨折、右大腿撕裂傷等，均送往醫院治療，所幸暫無生命危險。

新竹市消防局今天早上11時12分接獲報案，稱竹科工業東四路某工地鷹架倒塌，有施工人員墜落受傷。消防隊於11點14分抵達現場，發現現場鷹架倒塌，共有3名工人受傷，同時間有其他救護車和器材車前來支援。

初步了解，這三名受傷的男性施工人，分別是29歲陳男有擦挫傷、額頭撕裂傷。29歲蔡男擦挫傷、右大腿撕裂傷。23歲楊男擦挫傷、左小腿疑似封閉性骨折。消防局指出，共出動4車9人到場協助，目前都已送往醫院。

新竹科學園區管理局回應，事故地點是3期的標準廠房，事故原因仍需進一步調查，環安組與勞檢單位已到現場了解，釐清相關施工安全的部分。此外，此３名工人已送醫救治，目前都意識清楚，科管局將持續的協助中。

新竹科學園區第三期的標準廠房正在施工中，今天子上11點12分發生鷹架倒塌意外。圖／新竹市消防局提供
新竹科學園區第三期的標準廠房正在施工中，今天子上11點12分發生鷹架倒塌意外。圖／新竹市消防局提供
3名工人從5米高墜落，消防人員立刻到場救援。圖／新竹市消防局提供
3名工人從5米高墜落，消防人員立刻到場救援。圖／新竹市消防局提供

