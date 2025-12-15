「這麼大的店沒荷官不如關了」 高雄偵查佐酒後失言遭桌遊店員毆傷

高市少年隊一名偵查佐11日晚間和家人至鳳山某海鮮餐廳用餐被打傷，原本警方解釋是偵查佐講話太大聲和員工起口角遭4圍毆受傷；但據了解，真相起因是偵查佐酒後到2樓上廁所，經過桌遊店說「這麼大的店怎沒荷官，不如關了」沒料一句話惹毛店家，4男才追下樓痛毆他。

這起少年隊偵查佐遭打傷事件，原本傳出是偵查佐和桌遊店有債務糾紛，但少年隊昨先澄清指，並非欠債引發的暴力事件，是當晚偵查佐帶著妻小到海鮮餐廳用餐，由於這名偵查佐平常說話就很大聲，可能因此讓員工懷疑偵查佐抱怨服務不佳，雙方起口角。

當下有4名員工動手圍毆偵查佐，導致他受傷，所幸傷勢不嚴重，打傷偵查佐的4名員工事後被轄區鳳山警分局警方依妨害秩序罪移送偵辦。

由於餐廳業者否認有此事，不滿警方亂講，今又傳出另一版本，打人的其實是桌遊店員工；據了解，事實起因是偵查佐當晚帶著妻小在海鮮餐廳用餐，餐後帶著妻小上2樓上廁所。

當時妻小先下樓開車，偵查佐見2樓有桌遊店，於是前往探了一探，疑酒後失言虧了一句店家「怎都沒人？這麼大的店，沒荷官不如關了」。沒料，走下樓梯時，桌遊店陳姓等4員工就追下樓，在店外角落處將偵查佐痛毆，導致偵查佐臉部受傷濺血，所幸傷勢不嚴重。