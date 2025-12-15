導引線還沒畫完又被撞！彰化彰南路行人庇護島第12撞 公路局將求償

彰化市彰南路15個路口新設24座行人庇護島，今年以來卻接連發生遭車輛撞擊事故。公路局彰化工務段上周四起，陸續在路口劃設導引線，希望加強引導車輛轉彎動線，不料昨天又傳出第12起事故，一輛小貨車轉彎時直接撞上庇護島，甚至將整座庇護島輾壓過去。

彰化警方指出，昨天下午2點40分左右，一輛小貨車在彰化市彰南路一段與300巷口，從路邊起步準備迴轉時，不慎撞擊行人庇護島，造成車輛受損，庇護島上的指示牌也被撞斷。

肇事畫面隨後曝光，畫面中可見小貨車原本停靠在路邊，一起步便在路口直接迴轉，整輛車開上庇護島後再開下來，過程讓一旁行人看傻眼。

彰南路行人庇護島設置7個月來已發生11起遭撞事故，昨天事故則成為第12撞。彰化工務段表示，為提高警示效果，庇護島基座表面已設有黃黑斜紋，並加裝反光導標、標誌桿、交通桿及黃色標線等5項警示設施，且曾邀請專家學者現勘，確認設計本身並無問題。

彰化工務段指出，庇護島位置均透過行車軌跡模擬規劃，上周四起在路口劃設導引線，盼進一步引導車輛轉彎動線，預計近日可全數完成。昨天事故發生時為下午時段，天候與視線條件良好，相關設施也相當明顯，呼籲駕駛務必留意車前狀況。