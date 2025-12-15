夫妻吵架妻疑自傷失聯 東勢警協尋在堤防邊找到人平安

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一對夫妻昨天吵架後妻疑自傷失聯，台中市東勢警分局員警緊急搜尋，最後在堤防邊找到女子駕駛的轎車，她在車內平安。

昨天下午4時，東勢分局土牛派出所接獲他轄警察單位轉報，指稱一名女子因與丈夫爭吵瑣事後失聯，她傳送受傷照片給丈夫，疑自傷，情況緊急。她丈夫很擔心向警方尋求協助。

土牛派出所立即啟動協尋機制，所長吳清煬與警員黃繼緯接獲通報後，先調閱資料，鎖定女子所駕駛車輛的行車軌跡，發現行蹤出現在石岡區豐勢路一巷口附近。

二警立即駕車前往該處展開搜索，經過仔細地沿線搜尋，在該巷子底下一處堤防邊發現該名女子，員警上前關心，確認女子身上有傷勢，通報119救護人員到場包紮清洗，兩名員警耐心勸導，將她帶回派出所休息，並聯絡家人到場接回。

東勢分局表示，夫妻或情侶間的衝突在所難免，可採取健康策略應對，避免因衝動造成終生遺憾，警方提供專業諮詢管道，鼓勵撥打生命線1995或張老師1980等專業心理諮詢專線，尋求立即的情緒支持。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一對夫妻昨天吵架後妻疑自傷失聯，台中市東勢警分局員警搜尋，在堤防邊找到人車。圖／警方提供
一對夫妻昨天吵架後妻疑自傷失聯，台中市東勢警分局員警搜尋，在堤防邊找到人車。圖／警方提供

丈夫 夫妻 失聯

