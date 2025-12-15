高雄廟會遶境5處地上煙火全被收走 警和路人對話網笑翻

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳥松區昨晚廟會遶境，廟方鋪放5處長串煙火炮竹，因唯恐重蹈影響社區安寧覆轍，警消預防勸導收走炮竹時遭遶境人員反嗆，警方問「是你的嗎」卻沒人敢承認，警酸「那大聲什麼？」對話讓網友笑翻，不少網友支持執法取締。

網路社群Threads有網友貼文附影片，「今日五場全被抄」，影片中一群廟會遶境人員見警消要沒收地上煙火炮竹起爭執，為何要收？員警回「沒主啊，沒主我們就要處理」，男子不滿仍嗆聲，警方問「是你的嗎」對方回「某啦，不是這樣」警回「那你大小聲要幹嘛？保管不行嗎」。

警消和遶境人員的一番對話讓網友笑翻，有網友指「超好笑，問是誰的沒有人承認，又不給收」、「笑死，不敢承認自己的東西」；不少網友留言「支持警消，建議每個廟會、遶境都要嚴格取締，這種毫無意義又空氣汙染的行為」、「支持警察，還社會一個寧靜」。

高市消防局指出，昨晚7時54分位於鳥松區中正路177巷、忠誠路口爆竹煙火案，鳥松分隊派出5車10人配合區公所、仁武警分局和環保局到場進行爆竹煙火施放預防性勸導及蒐證。

由於現場鋪設爆竹煙火，警消到場後，向行為人勸阻蒐證，後續將聯繫行為人到場說明並將依相關事證製單舉發。

高市鳥松區昨晚一場廟會遶境，廟方人員見警消要沒收地上煙火炮竹起爭執。圖／取自網路社群Threads
