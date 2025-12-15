聽新聞
一家四口駕車苗栗旅遊驚魂 回程疑恍神自撞電桿全送醫院
苗栗縣通霄鎮苗128線位在烏眉國中路段，昨傍晚發生一起自小客車失控自撞電桿意外，因撞擊力道猛烈，車頭扭曲變形，車內一家四口有2人一度受困，救護人車到場協助傷患脫困送往醫院急救，詳細事故原因還有待調查釐清。
據了解，來自中台灣的盧姓一家四口，昨由兒子盧柏諺（20歲）開車前來苗栗遊玩，回程沿苗128線往西準備到通霄交流道上國道3號，行經事故地點時，盧男疑一時恍神，車子偏離車道，當場撞上路肩電桿。
消防局指出，現場為小客車自撞電線桿，患者有4名，通霄92向中心請求加派兩台救護車(通霄91及苑裡91)支援，救護人車到場立即將2名患者救出，分別載往通霄光田及苑裡李綜合。其中，盧姓駕駛左手、右腳、下背疼痛；盧姊（23歲）頭部、腿部撕裂傷；盧父（56歲）左手疼痛；盧母（56歲）口腔瘀血、腹部下肢疼痛。
警方表示，初步調查盧姓駕駛並無酒駕或疲勞駕駛情形，主要是路況不熟且一時恍神釀禍，現場未波及其他人車，幸一家四口也多為輕傷，就醫後均無大礙。
