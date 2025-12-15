自小客車苗栗自撞電桿 1家4口送醫救治

苗栗縣通霄鎮苗128線路段，發生自小客車自撞水泥電桿意外，因撞擊力道猛烈，車頭全毀，車內1家4口，其中2人一度受困，經消防隊員協助醫救治，4人生命跡象穩定，詳細事故原因有待進一步調查。

苗栗縣消防局今天表示，14日下午接獲民眾通報指稱，通霄鎮內湖里有車禍事故，隨即派遣通霄分隊人車趕往查看，抵達事故地點發現1輛自小客車撞擊電線桿，傷患總共有4名，當時其中2人受困車內，隨即加派通霄和苑裡分隊2台救護車前往支援。

警方說，肇事駕駛為盧姓男子（20歲），原本開車載著父母和姊姊，沿苗128線行駛要返家途中，突然偏離馬路撞上水泥電桿，初步已排除酒駕嫌疑，不排除疑似恍神不慎失控釀禍。

盧姓1家4口經救護車送往醫院救治，其中，盧姓姊姊（23歲）頭部和腿部撕裂傷，其餘3人傷勢較輕，均無生命危險。

苗栗縣警察局通霄分局呼籲民眾，假日開車出遊，避免疲勞駕駛，開車途中如有感到疲憊，應充分休息之後再上路，以確保人車安全。