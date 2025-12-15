快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

開車沿路亂射水彈槍友人還幫拍PO網 阿志頭男遭逮下場曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

24歲蔡男日前開車載友人行經新北市八里區時，竟持水彈槍沿路亂射，一旁友人幫拍PO上網。蘆洲警昨天網路巡邏發現後依車籍資料通知蔡男到案說明，詢後依公共危險罪嫌送辦，另外依社維法、道交條例開單舉發，最高恐將面臨5萬4000元罰款

蘆洲警方昨天網路巡邏時在Threads上發現有民眾PO出一段影片，畫面中可見1名留著阿志頭的男子，開車行經新北市八里區中華路、舊城路口時，竟持水彈槍朝窗外沿路亂射，副駕的乘客則在旁幫錄影並將畫面上傳網路。

警方立即調閱監視器鎖定涉案車輛車籍資料，昨天下午4時許通知開車的24歲蔡男到案說明，經調查蔡男行為已涉嫌公共危險罪、違反社維法及道路交通管理處罰條例，詢後依法送辦，並依社維法：無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或1萬8000元罰款、另外道交條例：以其他方式危險駕車行為，可處6000至3萬6000元罰鍰。

蔡男持水彈槍朝車窗外亂射。圖／翻攝自Threads@threads.meme.story
蔡男持水彈槍朝車窗外亂射。圖／翻攝自Threads@threads.meme.story
警方查扣蔡男所持的水彈槍。圖／翻攝自Threads@threads.meme.story
警方查扣蔡男所持的水彈槍。圖／翻攝自Threads@threads.meme.story

網路 罰款

延伸閱讀

三蘆地方動向受矚 周曉芸：專注基層服務不談他人動向

新北油飯節今登場 蘆洲阿潘功夫油飯濃濃古早味拿下冠軍

影／蘆洲轎車撞斷消防栓水柱湧出 肇事駕駛逃之夭夭

退警「蕭湘公子」赴台中西屯所挑釁 法院用社維法判罰5000元

相關新聞

男子遭槍殺陳屍大武崙轎車 警逮回嫌犯查行凶動機

基隆市鄭姓男子失蹤，警方接獲報案協尋，今早在大武崙工業區的轎車內，發現他疑遭槍擊死亡。警方循線逮捕涉案的盧男時，盧男表示...

中台科大外傳車禍 男騎重機落橋頭部重創…警消救出送醫

台中市消防局在今天上午10時許獲報，北屯區廍子路、仁友巷發生一起交通事故，據報是一名年約20多歲的男子，騎重機摔落約4公...

高雄廟會遶境5處地上煙火全被收走 警和路人對話網笑翻

高市鳥松區昨晚廟會遶境，廟方鋪放5處長串煙火炮竹，因唯恐重蹈影響社區安寧覆轍，警消預防勸導收走炮竹時遭遶境人員反嗆，警方...

一家四口駕車苗栗旅遊驚魂 回程疑恍神自撞電桿全送醫院

苗栗縣通霄鎮苗128線位在烏眉國中路段，昨傍晚發生一起自小客車失控自撞電桿意外，因撞擊力道猛烈，車頭扭曲變形，車內一家四...

開車沿路亂射水彈槍友人還幫拍PO網 阿志頭男遭逮下場曝光

24歲蔡男日前開車載友人行經新北市八里區時，竟持水彈槍沿路亂射，一旁友人幫拍PO上網。蘆洲警昨天網路巡邏發現後依車籍資料...

北市仁愛路3段女工人21樓墜樓亡 勞檢處最高30萬並勒令停工

北市仁愛路一處工地13日發生重大工安意外，一名60多歲女性工人，疑在21樓施工電梯時，不慎從電梯與樓板間開口，墜落至1樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。