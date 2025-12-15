開車沿路亂射水彈槍友人還幫拍PO網 阿志頭男遭逮下場曝光

24歲蔡男日前開車載友人行經新北市八里區時，竟持水彈槍沿路亂射，一旁友人幫拍PO上網。蘆洲警昨天網路巡邏發現後依車籍資料通知蔡男到案說明，詢後依公共危險罪嫌送辦，另外依社維法、道交條例開單舉發，最高恐將面臨5萬4000元罰款。

蘆洲警方昨天網路巡邏時在Threads上發現有民眾PO出一段影片，畫面中可見1名留著阿志頭的男子，開車行經新北市八里區中華路、舊城路口時，竟持水彈槍朝窗外沿路亂射，副駕的乘客則在旁幫錄影並將畫面上傳網路。