北市仁愛路3段女工人21樓墜樓亡 勞檢處最高30萬並勒令停工

北市仁愛路一處工地13日發生重大工安意外，一名60多歲女性工人，疑在21樓施工電梯時，不慎從電梯與樓板間開口，墜落至1樓，當場多處骨折死亡。北市勞動局表示，初判事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬罰鍰，施工電梯勒令停工。

北市勞動局勞檢處表示，13日發生在仁愛路3段的這一起大樓興建工程工地高處墜落死亡職業災害案，勞檢處收到通報，立即派員至現場調查，經查是施工電梯操作員載送勞工至21樓後，準備返回施工電梯車廂時，不幸自車廂與樓板間之開口墜落。