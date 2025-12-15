快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

北市仁愛路3段女工人21樓墜樓亡 勞檢處最高30萬並勒令停工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市仁愛路一處工地13日發生重大工安意外，一名60多歲女性工人，疑在21樓施工電梯時，不慎從電梯與樓板間開口，墜落至1樓，當場多處骨折死亡。北市勞動局表示，初判事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬罰鍰，施工電梯勒令停工。

北市勞動局勞檢處表示，13日發生在仁愛路3段的這一起大樓興建工程工地高處墜落死亡職業災害案，勞檢處收到通報，立即派員至現場調查，經查是施工電梯操作員載送勞工至21樓後，準備返回施工電梯車廂時，不幸自車廂與樓板間之開口墜落。

勞檢處表示，該事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另現場施工電梯已勒令停工。

勞檢處表示，該事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另現場施工電梯已勒令停工。圖／北市勞動局勞檢處提供
勞檢處表示，該事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另現場施工電梯已勒令停工。圖／北市勞動局勞檢處提供

電梯 勞檢 北市 墜樓 工安

