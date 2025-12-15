台東PASIWALI音樂節查獲毒品、毒駕 原民會急發聲明：非會場內
PASIWALI原住民族國際音樂節一連在台東森林公園舉辦兩天，吸引國內外7萬多名歌迷朝聖，台東警方在活動期間查獲毒品案2件、毒品通緝犯1名及毒駕3件，引發外界譁然。行政院原住民族委員會澄清，相關毒品及毒駕案件，均為警方於音樂節周邊巡查時依法查獲，並非發生於音樂節會場內。
原民會第8年在台東辦理「2025 Taiwan PASIWALI Festival」，12月13、14日起在台東森林公園舉辦，首日包括張震嶽Ayal Komod、來自泰國NIXSA等歌手及樂團演出，活動精彩，每年均吸引大批歌迷湧入台東參與盛會。
警方指出，2天活動共吸引國、內外樂迷逾7萬人次到場，活動首日查獲毒品案2件、毒品通緝犯1名、酒後駕車5件、毒駕3件、受理民眾遺失物15件，整體治安平穩、交通順暢。
針對警方查獲毒品案，行政院原民會發聲明澄清，相關毒品及毒駕案件，均為警方於音樂節周邊巡查時依法查獲，並非發生於音樂節會場內。原民會再次強調毒品零容忍，也感謝警方持續協助嚴正執法，並同時確保音樂節安全無虞，持續推廣文化盛會。
原民會呼籲，社會大眾了解事實，勿將個別案件與音樂節本身混為一談，傷害所有參與音樂節的國內外音樂人及舞（樂）團在音樂創作及文化傳承上的努力。PASIWALI音樂節會場內並無毒品事件發生，原民會未來將持續與台東縣政府協力，讓活動在安全健康的環境中進行。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
