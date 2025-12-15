快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園越籍男酒駕自撞電桿倒塌 釀1615戶深夜大停電

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市新屋區昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，撞擊力道之大造成電線桿倒塌，並釀周圍附近1615戶停電；台電獲報後立即搶修，於今凌晨全數復電，高男經警方檢測酒測值為0.17mg/l，全案依公共危險罪偵辦。

楊梅警方指出，昨晚10時19分許警方接獲報案，新屋區華興路51號發生交通事故，經了解為一名31歲越南籍高姓男子駕駛自小客車自撞電線桿，電線桿硬生生倒塌，橫躺在馬路中央，車輛右側車頭及右邊擋風玻璃嚴重毀損，整輛車衝到馬路外草皮，導致車上乘客受傷，可見撞擊力道之大。

對此台電桃園區營業處說明，昨晚10時17分因新屋區台電石湖幹#5支線桿遭車輛撞擊，造成桃園市新屋區中華路、華興路、三民路二段、石磊里等一帶計1615戶停電，立即派員搶修，已於今凌晨0時09分全數復電。

警方檢測駕駛酒測值為0.17mg/l，全案依公共危險罪偵辦，另事故發生詳細原因警方調查釐清中。後續於凌晨0時50分許倒塌電線桿移除，交通恢復正常。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／台電桃園區處提供
桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／台電桃園區處提供
桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／警方提供
桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／警方提供
桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／台電桃園區處提供
桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／台電桃園區處提供
桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／警方提供
桃園新屋昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，造成電線桿倒塌並釀周圍附近1615戶停電。圖／警方提供

桃園 交通事故 自撞 酒駕 越南

延伸閱讀

罰不怕！酒駕累犯、拒測率偏高 公權力遭質疑

防制酒駕／修法防酒駕者借車再犯 駕駛非車主也可扣牌

聖保羅強風暴雨釀大停電航班混亂 專家示警危機未解

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

相關新聞

男子遭槍殺陳屍大武崙轎車 警逮回嫌犯查行凶動機

基隆市鄭姓男子失蹤，警方接獲報案協尋，今早在大武崙工業區的轎車內，發現他疑遭槍擊死亡。警方循線逮捕涉案的盧男時，盧男表示...

中台科大外傳車禍 男騎重機落橋頭部重創…警消救出送醫

台中市消防局在今天上午10時許獲報，北屯區廍子路、仁友巷發生一起交通事故，據報是一名年約20多歲的男子，騎重機摔落約4公...

高雄廟會遶境5處地上煙火全被收走 警和路人對話網笑翻

高市鳥松區昨晚廟會遶境，廟方鋪放5處長串煙火炮竹，因唯恐重蹈影響社區安寧覆轍，警消預防勸導收走炮竹時遭遶境人員反嗆，警方...

一家四口駕車苗栗旅遊驚魂 回程疑恍神自撞電桿全送醫院

苗栗縣通霄鎮苗128線位在烏眉國中路段，昨傍晚發生一起自小客車失控自撞電桿意外，因撞擊力道猛烈，車頭扭曲變形，車內一家四...

開車沿路亂射水彈槍友人還幫拍PO網 阿志頭男遭逮下場曝光

24歲蔡男日前開車載友人行經新北市八里區時，竟持水彈槍沿路亂射，一旁友人幫拍PO上網。蘆洲警昨天網路巡邏發現後依車籍資料...

北市仁愛路3段女工人21樓墜樓亡 勞檢處最高30萬並勒令停工

北市仁愛路一處工地13日發生重大工安意外，一名60多歲女性工人，疑在21樓施工電梯時，不慎從電梯與樓板間開口，墜落至1樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。