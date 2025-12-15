桃園越籍男酒駕自撞電桿倒塌 釀1615戶深夜大停電

桃園市新屋區昨深夜發生一名越南籍高姓男子開車自撞電線桿，撞擊力道之大造成電線桿倒塌，並釀周圍附近1615戶停電；台電獲報後立即搶修，於今凌晨全數復電，高男經警方檢測酒測值為0.17mg/l，全案依公共危險罪偵辦。

楊梅警方指出，昨晚10時19分許警方接獲報案，新屋區華興路51號發生交通事故，經了解為一名31歲越南籍高姓男子駕駛自小客車自撞電線桿，電線桿硬生生倒塌，橫躺在馬路中央，車輛右側車頭及右邊擋風玻璃嚴重毀損，整輛車衝到馬路外草皮，導致車上乘客受傷，可見撞擊力道之大。

對此台電桃園區營業處說明，昨晚10時17分因新屋區台電石湖幹#5支線桿遭車輛撞擊，造成桃園市新屋區中華路、華興路、三民路二段、石磊里等一帶計1615戶停電，立即派員搶修，已於今凌晨0時09分全數復電。

警方檢測駕駛酒測值為0.17mg/l，全案依公共危險罪偵辦，另事故發生詳細原因警方調查釐清中。後續於凌晨0時50分許倒塌電線桿移除，交通恢復正常。

