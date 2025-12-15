高雄轎車4男交通違規被8警包圍 車上搜出鎮暴槍、空氣槍和鋸齒刀

陳姓男子昨深夜10時駕車在高市文自路與重立路口超越紅燈停止線，巡邏警攔查，見車中有槍械，隨即呼叫快打部隊支援，8警包圍陳的轎車，在車中搜出鎮暴槍、空氣槍、鋸齒刀、菜刀和2支球棒等器械，陳辯稱友人寄放，警方未採信將他逮捕送辦。

左營警分局文自派出所2名員警於昨深夜22時許執行巡邏勤務至左營區文自路與重立路口，發現一輛轎車在路口停等紅燈超越停止線，車中有4名男子，遂上前攔查。

警方盤查過程中，眼尖發現車內後座有疑似刀械及槍械物品，立即掏槍喝斥車中人「不要動」，隨即通報快打部隊6名優勢警力支援，陳男的車被8警包圍，一度引起民眾注意拍下畫面PO網。

警方到場後請車內4男下車受檢，在車內查獲空氣槍1把、鎮暴槍1把、高壓氣瓶6罐、掃刀1把、鋸刀1把、菜刀及球棒2組。

駕駛陳姓男子（46歲）聲稱器械是友人寄放，警方懷疑其說詞，警詢後，依現行犯將陳逮捕，另3人依關係人帶回；警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪將陳送辦，另將空氣槍、鎮暴槍陳送鑑識中心鑑驗，掃刀先依違反槍砲彈藥刀械管制條例沒收，其餘器械依社會秩序維護法沒入。