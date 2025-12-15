快訊

影／4歲男童迷路 清水警逐戶問巧遇父親攔警喊「這小孩我的」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名4歲男童日前在台中市清水區高美濕地迷路，清水警分局員警抱著他逐戶尋找家人，巧遇男童父親也正在找兒子，他攔警急喊「這小孩我的」，他感謝熱心路人和員警幫忙，讓他兒子平安回家。

台中市清水區高美路一名4歳男童，日前下午趁家人不注意時獨自外出迷途，跑到離家約500公尺處的清水區美堤街高美濕地，他赤腳、穿著單薄衣物，走在車輛多的馬路中央，附近停車場工作民眾發現，擔心男童在外亂跑會發生危險，也有可能會造成其他危害，將男童帶到一旁安全處所休息。

陌生環境中，男童坐立不安，一直往外跑，為讓男童安心下來，熱心民眾提供餅乾點心給男童，他安靜吃餅乾，民眾向警方報案請求協助。

清水警分局高美所警員黃中隆獲報到場，警方詢問「弟弟叫什麼名字、住哪裡、爸爸、媽媽名字等」時，男童不發一語仍專注吃餅乾，警方發現男童還不太會說話，研判應住附近，先將男童載回派出所休息，也沿途挨家挨戶詢問，均無人認識。

此時男童父親也正著急騎車尋找，巧遇見警方正帶著男童，他將警方攔下喊「這是我的孩子」，男童一見到著急的父親也靠近討抱，經警方確認身分後，交由父親帶回。

男童父親表示，兒子還不會說話，很愛吃餅乾，平時在家玩也不會讓他獨自外出，下午趁家人不注意時出門玩耍迷路，發現後很著急立即外出尋找。

台中市清水警分局員警抱著迷路男童尋找家人，巧遇男童父親也正在找兒子。圖／警方提供
台中市清水警分局員警抱著迷路男童尋找家人，巧遇男童父親也正在找兒子。圖／警方提供

