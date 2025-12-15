台南住家內養狗長期吠叫鄰居不堪其擾…挨罰1千元提告 法院這樣說

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市林姓女子在住家內養狗，因屋內常常發出狗叫聲，影響鄰居住家安寧，鄰居不堪其擾，蒐證後報警檢舉；警方前往現場，剛靠近林女住處，屋內寵物犬果然就開始吠叫，依違反社會秩序維護法裁罰1千元。林女不服向台南地院台南簡易庭聲明異議，法院裁定駁回。

裁定書指出，林姓女子在台南市北區住處飼養數隻寵物犬，因經常不定時發出吠叫聲，製造噪音聲響，長期影響鄰居正常作息，經鄰居蒐證報警檢舉，轄區第五警分將林女依違反社會秩序維護法第72條第3款，裁處1000元罰鍰。

林女不服向台南簡易庭提出聲明異議指出，警方處分書事實部分與檢舉人提出的證據有差異，檢舉人的影片有2段沒有任何聲音，第3段影片出現有人與檢舉人對話聲，可證因有喧鬧聲，犬隻才開始吠叫，是否可解讀為引誘犯罪？因此聲明異議，請求撤銷處分。

法院說明，社會秩序維護法第72條第3款「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，處6000元以下罰鍰」，此處「噪音」與噪音管制法第3條規定「指超過管制標準之聲音」所指內涵不同，並不以超過管制標準聲音為限，而是以足認妨害他人生活安寧為要件。

此處所稱妨害安寧，通常都是鄰居報警，若處理警員身歷其境瞭解，噪音確實傳於戶外，又經鄰居證實，難以忍受者，方可認有妨害公眾安寧。

法院指出，當員警前往瞭解時，剛接近現場犬隻就開始吠叫，有蒐證光碟所錄影音可證；再經勘驗檢舉人提出的錄影檔案，確見林女飼養犬隻持續發出狗吠聲等噪音，使周邊住戶於屋內即可清晰聽聞，林女辯稱是檢舉人喧嘩導致犬隻吠叫，但並未提出證據。

法院認為，林女在警方詢問時，也承認爭犬隻晚上會用嘴套，但牠們會互相幫忙拆掉，可能是剛好有人經過或是有人去餵狗的時候，因為不認識才會叫，足見林女犬隻確實聽聞有人經過等聲響，即會吠叫。

法院審酌，林女確有未妥適控管飼養犬隻或採取防護措施，造成犬隻不定時發出噪音，致影響附近居住者生活安寧，達於令人不堪長時間忍受程度；警方依社維法裁罰1000元，依法並無不合，量罰亦屬妥適，林女指摘原處分不當，求為撤銷，為無理由，應予駁回。

林姓女子在住家內養狗，因屋內常常發出狗叫聲，影響鄰居住家安寧，挨罰1千元；林女不服向台南地院台南簡易庭聲明異議，法院裁定駁回。本報資料照片
林姓女子在住家內養狗，因屋內常常發出狗叫聲，影響鄰居住家安寧，挨罰1千元；林女不服向台南地院台南簡易庭聲明異議，法院裁定駁回。本報資料照片

