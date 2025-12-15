國10小貨車失控被大車接連追撞 車頭全毀駕駛命大未受傷

國道10號東向21.3公里處、燕巢系統交流道出口附近，今（15）日清晨發生一起三車連環追撞事故。林姓男子駕駛小貨車疑似因輾壓掉落物失控撞擊外側護欄，隨後遭後方半聯結車追撞、遊覽車擦撞，事故導致三輛車受損，所幸無人受傷，經國道警方迅速處理，已於上午8時13分排除，恢復全線通車。

警方調查，今天清晨6時許，59歲的林姓男子駕駛小貨車行駛於事故路段外側車道，車輛疑輾壓路面掉落物後失控，先是撞擊外側護欄，隨後打橫停在外側車道及路肩。

緊接著，後方行駛在外側車道的張姓男子，駕駛營業半聯結車未能及時反應，直接撞上打橫的小貨車。隨後謝姓男子駕駛遊覽車，也因煞車不及撞上林男，釀成三車追撞。

事故造成三輛車受損，林男小貨車車頭變形嚴重，所幸所有駕駛及車上人員均無大礙、無人受傷。