抱歉沒救回 消防員：我們盡力了

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市新莊區1棟4層樓公寓昨天凌晨4時許發生火警。圖／翻攝<a href='/search/tagging/2/臉書' rel='臉書' data-rel='/2/111913' class='tag'><strong>臉書</strong></a>
新北市新莊區1棟4層樓公寓昨天凌晨4時許發生火警。圖／翻攝臉書
新北市新莊區某公寓二樓昨天凌晨火警，周姓少女不幸葬身火窟，周姓少女目前就讀新北市某私立高職一年級，相依為命的父親當時外出上班，火災後接獲通知急忙趕回，望著家中陷入火海，只能焦急等待消防人員救人，希望愛女平安無恙，但最後等到仍是噩耗，痛哭失聲。

負責帶隊搶救的新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔，事後在臉書發文哀悼，表示到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出十五名待援民眾。「但最終遺憾還是發生。妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民」。

周姓少女就讀的高職校長昨表示，周姓少女在校擔任副班長，還負責上課的點名及出缺勤等工作，班上人緣很好，同學之間感情融洽。

校長說，得知此事後十分難過，已經與周父取得聯繫，安撫情緒並給予關懷。發生這起不幸事件，今天上課時也會與班上導師、輔導老師及學務處，一起到周女班上，對同學進行團體輔導。

新北 火災 臉書

