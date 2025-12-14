新莊凌晨惡火單親少女疑嗆昏殞命 上夜班父逃一劫慟

快訊

中央社／ 新北14日電

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市新莊區建中街凌晨發生火警，16歲少女來不及逃生命喪火窟。聯合報系資料照／記者黃子騰翻攝
新北新莊區今天凌晨4時許發生公寓火警，造成1少女命喪火場，由於是單親家庭，上夜班保全、逃過一劫的父親得知消息，悲痛不已；社會局表示，後續視家屬需求提供協助。

新北警消今天凌晨4時許接獲通報，新莊區建中街16巷某4層RC住宅2樓起火，消防人員獲報到場搶救，布置2水線入室搶救，火勢雖迅速撲滅、共疏散15名待援民眾，但警消破門救援時，在火場客廳發現16歲少女已死亡。

警消表示，這次火警共派遣26車、61人前往搶救，疑似電線走火引燃客廳雜物，燃燒面積約30平方公尺；初步研判，少女疑受不了竄入臥室濃煙，於是開門逃生卻因吸入濃煙昏迷致死，確切起火原因則待調查釐清。

據了解，59歲周姓屋主與女兒一起居住，是單親家庭，周父從事保全工作，當晚上夜班而逃過一劫，得知女兒遭遇不幸時，悲痛不已。

新北社會局表示，新莊區公所已於第一時間慰問亡者家屬，並將提供慰問金新台幣1萬元及家屬安置服務；後續協助申請災害救助金20萬元，並視家屬需求提供協助。

新北 保全

