工地電梯操作員墜地亡 北市勞檢開罰30萬電梯停工
台北市仁愛路三段巷弄內工地，昨天發生工人從高處墜落後身亡；北市勞檢處今天表示，經初步調查，是電梯操作員墜落地面，將依法開罰，並已勒令施工電梯停工。
台北市警消13日上午11時許獲報，仁愛路三段巷弄內一處大樓興建工程工地發生有人從高處墜落，派員到場發現，是66歲女工人疑在工作時不慎墜落至地面，送醫院前OHCA（到院前心肺功能停止）已明顯死亡，確切案發原因仍待調查釐清。
台北市勞檢處主秘康水順說，收到通報立即派員至現場調查，發現是施工電梯操作員載送勞工至21樓後，準備返回施工電梯時，不幸自電梯與樓板間開口墜落。
他表示，初判工地已違反營造安全衛生設施標準規定，將處最高新台幣30萬元罰鍰，現場施工電梯已先要求勒令停工。
