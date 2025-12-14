快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

工地電梯操作員墜地亡 北市勞檢開罰30萬電梯停工

中央社／ 台北14日電

北市仁愛路三段巷弄內工地，昨天發生工人從高處墜落後身亡；北市勞檢處今天表示，經初步調查，是電梯操作員墜落地面，將依法開罰，並已勒令施工電梯停工。

台北市警消13日上午11時許獲報，仁愛路三段巷弄內一處大樓興建工程工地發生有人從高處墜落，派員到場發現，是66歲女工人疑在工作時不慎墜落至地面，送醫院前OHCA（到院前心肺功能停止）已明顯死亡，確切案發原因仍待調查釐清。

台北市勞檢處主秘康水順說，收到通報立即派員至現場調查，發現是施工電梯操作員載送勞工至21樓後，準備返回施工電梯時，不幸自電梯與樓板間開口墜落。

他表示，初判工地已違反營造安全衛生設施標準規定，將處最高新台幣30萬元罰鍰，現場施工電梯已先要求勒令停工。

電梯 北市 工人

延伸閱讀

電梯按錯免驚！新光三越小編曝「隱藏秘笈」 網實測：真的有效

現場驚險畫面曝光！台南建築工地「鷹架遭強風吹倒」 2路人拔腿狂奔

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中熟女酒後槓上輕熟女 大街上演4女1男亂鬥 互控傷害全送辦

相關新聞

新莊公寓火警奪命...校方：學生人緣佳 將安排班級團輔

新北市新莊區今凌晨發生住宅火警，造成16歲周姓少女不幸喪生。死者就讀三重穀保家商，校方表示，將在明早進入班級進行團體輔導...

怎畫的？台中大樓出現高空塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」查辦中

台中市北區一棟大樓被民眾發現，位於中清路一段的大樓頂樓附近外牆，出現塗鴉文字，市民好奇涉案人是如何畫上，因屬該樓層，判斷...

宜蘭新澳隧道突遇逆向車「頂尖對決」超驚險...駕駛逆向原因曝光

宜蘭新澳隧道日前出現一輛黑色轎車逆向疾駛，車子開到一半突遇對向整排來車，驚險對決，過程被另一車道的用路人拍下po網，民眾...

新莊16歲少女凌晨命喪火窟 保全員父悲痛赴殯儀館相驗

新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨4時許發生死亡火警，消防人員到場灌救半小時內將火勢撲滅，清理火場時發現住在2樓的周姓少...

影／不耐久候！高雄女駕駛轉彎未禮讓直行車挨撞 衝機車群釀4車6人受傷

蔡姓女子今天下午2時45分駕車行經剛鋪好的高市澄清路，欲左轉中山西路，因一排車等轉彎，排在第2輛的蔡女不耐久候，直接轉彎...

新莊凌晨惡火單親少女疑嗆昏殞命 上夜班父逃一劫慟

新北新莊區今天凌晨4時許發生公寓火警，造成1少女命喪火場，由於是單親家庭，上夜班保全、逃過一劫的父親得知消息，悲痛不已；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。