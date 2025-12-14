新莊公寓火警奪命...校方：學生人緣佳 將安排班級團輔

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市新莊區今凌晨發生住宅火警，造成16歲周姓少女不幸喪生。死者就讀三重穀保家商，校方表示，將在明早進入班級進行團體輔導，陪伴同班同學度過衝擊時刻。

穀保家商校長嚴英哲指出，校方已規畫在周一第一節課，由輔導室、學務處、班導師及校長共同進入該班，進行團體心理輔導，關懷同學情緒狀況，提供必要支持。嚴英哲表示，死者在校表現穩定，擔任班級副班長，成績良好，與同學互動融洽，人際關係不錯，對於發生憾事感到不捨。

針對校內安全宣導，嚴英哲說，學校每學期會辦理消防安全講座，冬季期間也持續宣導用電、用瓦斯安全，2周前才剛完成相關宣導課程，仍發生意外，校方深感遺憾。

在家屬協助方面，嚴英哲說明，導師已與家長取得聯繫，考量家屬情緒尚未穩定，由導師、學務主任當主要窗口，後續也將主動聯繫，提供學生平安保險及其他校方可協助事項，陪伴家屬度過難關。

新北市新莊區建中街凌晨發生火警，16歲少女來不及逃生命喪火窟。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區建中街凌晨發生火警，16歲少女來不及逃生命喪火窟。記者黃子騰／翻攝

