聽新聞
0:00 / 0:00
新莊公寓火警奪命...校方：學生人緣佳 將安排班級團輔
新北市新莊區今凌晨發生住宅火警，造成16歲周姓少女不幸喪生。死者就讀三重穀保家商，校方表示，將在明早進入班級進行團體輔導，陪伴同班同學度過衝擊時刻。
穀保家商校長嚴英哲指出，校方已規畫在周一第一節課，由輔導室、學務處、班導師及校長共同進入該班，進行團體心理輔導，關懷同學情緒狀況，提供必要支持。嚴英哲表示，死者在校表現穩定，擔任班級副班長，成績良好，與同學互動融洽，人際關係不錯，對於發生憾事感到不捨。
針對校內安全宣導，嚴英哲說，學校每學期會辦理消防安全講座，冬季期間也持續宣導用電、用瓦斯安全，2周前才剛完成相關宣導課程，仍發生意外，校方深感遺憾。
在家屬協助方面，嚴英哲說明，導師已與家長取得聯繫，考量家屬情緒尚未穩定，由導師、學務主任當主要窗口，後續也將主動聯繫，提供學生平安保險及其他校方可協助事項，陪伴家屬度過難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言