宜蘭三星機車騎士擦撞2過馬路行人 3人送醫

宜蘭三星警分局今天表示，池姓男子昨天騎機車與過馬路的2名女子擦撞，3人都受傷送醫，所幸沒有生命危險。警方對池男實施酒測，酒測值為零，肇事原因待警方調查。醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage 宜蘭三星警分局今天表示，池姓男子昨天騎機車與過馬路的2名女子擦撞，3人都受傷送醫，所幸沒有生命危險。警方對池男實施酒測，酒測值為零，肇事原因待警方調查。

宜蘭縣政府警察局三星分局表示，昨天晚間7時許，68歲楊姓女子與80歲薛姓女子在宜蘭縣三星鄉拱照村三星路3段穿越馬路時，與騎機車從大隱往三星方向的43歲騎士池男擦撞，3人都受傷送醫，沒有生命危險。

警方初步調查，車禍現場前後100公尺並未設置行人穿越道，現場也無劃設行車分向限制線（雙黃線），事發時，楊女與薛女步出巷口要過馬路到對面，沒有明顯違規情事，目前尚未對3人開單舉發，待車輛行車事故鑑定委員會判定後，再審酌肇事原因處置。

三星分局呼籲，行人於穿越道路時，務必留意來車動向，依號誌或交通規定通行，避免因視線不良或疏忽而發生危險，另提醒機車騎士夜間行車時應減速慢行，隨時注意前方路況及行人動態，並確實遵守交通號誌。