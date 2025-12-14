快訊

嘉縣民雄左岸公園廁所女屍 檢警相驗釐清死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉左岸公園公共廁所昨天清晨發現一名女性陳屍廁間，經檢警今天完成相驗後，已釐清死者身分與死因。檢警表示，本案綜合現場跡證與法醫相驗結果判斷，死因為窒息導致死亡，現場未發現外力介入跡象，已排除他殺可能。

檢警調查，死者為年約83歲的甘姓婦人，清晨6時許被民眾發現倒臥在女廁蹲式廁間內，呼喚未有反應，隨即報警處理。警方到場後拉起封鎖線進行蒐證，並通報檢察官指揮相驗。死者身上未見明顯外傷，相關細節已由檢警完成調查釐清。

據了解，家屬已到場協助處理後續事宜，檢警在完成必要程序後，已將遺體發還家屬。民雄鄉公所表示，案發期間配合警方調查，女廁及無障礙廁所一度暫停使用，待現場清潔與安全檢查完成後，將再行開放。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義縣民雄鄉左岸公園廁所發現無名屍，女廁及殘障廁所一度暫停開放。圖／資料照片
