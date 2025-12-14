聽新聞
影／不耐久候！高雄女駕駛轉彎未禮讓直行車挨撞 衝機車群釀4車6人受傷
蔡姓女子今天下午2時45分駕車行經剛鋪好的高市澄清路，欲左轉中山西路，因一排車等轉彎，排在第2輛的蔡女不耐久候，直接轉彎遭直行的洪姓男子轎車擦撞，後車身衝機車群，掃倒4輛機車，釀2駕駛和4騎士受輕傷。
鳳山警分局指出，25歲蔡姓女子今天下午2時45分許駕車沿澄清路北往南行駛，欲左轉中山西路，當時蔡女是轉彎車第2輛，卻不耐紅燈久候，直接左轉，當場與直行由33歲洪姓男子駕駛的轎車發生碰撞。
後蔡女的轎車車身偏移，衝至機車停等區，導致33歲吳姓女子、57歲蔡姓女子、42歲吳姓女子和64歲王姓女子的機車被刷倒一排，所幸當下4名女騎士和蔡女、洪男均受輕傷。
忠孝派出所員警獲報到場處理，因6人僅受輕傷未送醫，警方當場對6人施以酒測，無人有酒駕行為。
警方初步研判，肇事原因為蔡女轉彎車未禮讓直行車、洪男行經路口未減速所致，詳細肇責待交通大隊釐清判定。
