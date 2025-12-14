影／沈伯洋父女突遭錄影質問「為何做網軍？」 警揪45歲男3罪嫌函辦

立委沈伯洋日前發文指稱，他和女兒在中正紀念堂旁散步，突遭男子靠近質問「為什麼做網軍？」、「為什麼說中國全球追捕？」等，警方獲悉主動介入，查出45歲林姓男子因不滿社會時事而涉案，詢後依妨害名譽等罪嫌送辦。

沈伯洋12月8日在個人社群上貼文指稱，他當天帶女兒到國家音樂廳，表演結束後牽著女兒散步準備牽腳踏車，突然一名男子靠近，持手機開手電筒對其父女錄影，並詢問「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕？」、「你不知道自己做什麼壞事嗎？」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」等。

沈伯洋反問對方消息來源，男子未回答，沈又請對方「去問習近平為何追捕我」，男子則表示寧願相信共產黨也不會相信沈，被通緝是沈活該等；沈文末批評國民黨與共產黨造謠，稱「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

台北市警方獲悉後主動調查並連繫沈，沈於12月9日決定提告，警方擴大調閱監視器影像分析後，鎖定45歲林姓男子涉案，林男到案坦承當天是巧遇沈伯洋，因不滿社會時事及沈的言論，剛好認出沈伯洋，所以上前理論。