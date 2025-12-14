快訊

影／沈伯洋父女突遭錄影質問「為何做網軍？」 警揪45歲男3罪嫌函辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

立委沈伯洋日前發文指稱，他和女兒在中正紀念堂旁散步，突遭男子靠近質問「為什麼做網軍？」、「為什麼說中國全球追捕？」等，警方獲悉主動介入，查出45歲林姓男子因不滿社會時事而涉案，詢後依妨害名譽等罪嫌送辦。

沈伯洋12月8日在個人社群上貼文指稱，他當天帶女兒到國家音樂廳，表演結束後牽著女兒散步準備牽腳踏車，突然一名男子靠近，持手機開手電筒對其父女錄影，並詢問「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕？」、「你不知道自己做什麼壞事嗎？」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」等。

沈伯洋反問對方消息來源，男子未回答，沈又請對方「去問習近平為何追捕我」，男子則表示寧願相信共產黨也不會相信沈，被通緝是沈活該等；沈文末批評國民黨與共產黨造謠，稱「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

台北市警方獲悉後主動調查並連繫沈，沈於12月9日決定提告，警方擴大調閱監視器影像分析後，鎖定45歲林姓男子涉案，林男到案坦承當天是巧遇沈伯洋，因不滿社會時事及沈的言論，剛好認出沈伯洋，所以上前理論。

警方表示，沈認為林當眾指其「網軍」並全程對父女錄影，事後提告，全案12月12日詢後依妨害名譽、妨害自由、違反兒童及少年福利與權利保障法等罪嫌將林男函送台北地檢署偵辦。

立委沈伯洋稱與女兒遭男子靠近錄影並質問「為何當網軍？」，轄區中正一分局查出45歲林男涉案，主動偵辦。記者李隆揆／攝影
