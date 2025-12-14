宜蘭新澳隧道突遇逆向車「頂尖對決」超驚險...駕駛逆向原因曝光

宜蘭新澳隧道日前出現一輛黑色轎車逆向疾駛，車子開到一半突遇對向整排來車，驚險對決，過程被另一車道的用路人拍下po網，民眾看到影片畫面驚呼「怎麼會在隧道逆向！」「隧道撞車的話超可怕」。公路單位表示，新澳南下隧道目前施工封閉，原本北上的兩個車道，調撥一個車道做為南下之用，黑車駕駛有可能誤闖。

新澳隧道原本是南下及北上，各自獨立的隧道，南下及北上的隧道內都各有兩個車道，本月11日因施工排水管線改善工程，封閉南向隧道，所以把北上的兩個車道調撥一個車道，做為南下之用。公路局南澳工務段初步了解，逆向險行發生在12日晚上將近10時，當天下雨加上視線不好，駕駛未留意標誌，可能習慣性提前開到另一車道。

逆向過程被用路人拍下影片PO網，畫面中黑色轎車在隧道行駛到一半，突然遇到前方車頭相對的一整排來車，對著黑車駕駛閃燈，過程讓人看得膽戰心驚，所幸雙方駕駛都減速。

網友在影片下方留言驚呼「怎麼會在隧道逆向」、「太誇張」、「頂尖對決」、「一排車子，撞到會很可怕」、「以為前面會沒有棒棒糖可以切回去，不熟還敢逆向」；還有人罵「三寶」、「白癡」、「感覺是為了超車才跨越雙黃線，然後就馬上進隧道」。

很多網友關心最後結果，南澳工務段表示，隧道內調撥車道的寬度，無法容納兩輛車交會經過，除非黑車退到隧道口，或車子開上汽車道旁的人行道，才有可能勉強通過。