怎畫的？台中大樓出現高空塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」查辦中
台中市北區一棟大樓被民眾發現，位於中清路一段的大樓頂樓附近外牆，出現塗鴉文字，市民好奇涉案人是如何畫上，因屬該樓層，判斷塗鴉過程恐險象環生，第二警分局獲報後，已掌握涉案人疑為謝姓男子，將通知到案後，依毀損罪方向偵辦。
第二警分局文正派出所在10日接獲民眾報案，位於北區中清路一段上的大樓外牆，疑似遭不明人士噴漆塗鴉，林姓大樓主委發現後，認為已影響建築物外觀及公共環境，已向警方報案並提出毀損告訴。
經查，案發時間為114年11月18日清晨5時許，二分局獲報後，立即派員展開調查，依塗鴉署名「雪糕刺客」進行訪查比對，發現IG平台即有一名網友同名，也在該平台發布相關塗鴉作品。
警方已掌握疑似涉案的謝姓男子（23歲）身分，但多次電話聯繫，都未取得回應，後續已依法寄發書面通知，請他到案說明，以釐清相關案情，警方將秉持毋枉毋縱原則，依法究辦。
第二警分局長鍾承志呼籲，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，切勿因一時衝動或自我表現而觸法。
