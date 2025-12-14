飲酒歡唱後2包廂起口角！比中指引爆衝突遭打趴 警逮6人送辦

62歲朱男與4名友人凌晨2時許在新北市中和區景新街1間KTV飲酒歡唱，結束後欲離開時與另1間包廂46歲洪男等6人發生口角，朱男向對方比中指引發衝突，導致朱男1方3人受傷。警方今天上午逮捕洪男等6人，詢後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌函送。

中和警方今天凌晨2時許接獲報案，中和區景新街1間KTV前發生鬥毆事件。警方趕抵現場時鬥毆的一方已經離去。警方經查A包廂62歲朱男、35歲潘男及34歲王女等5人，至KTV飲酒歡唱後，在店門口攔計程車準備離開，此時B包廂46歲洪男等6人酒酣耳熱後也正要離開，雙方疑因酒意上湧看不順眼，竟在店門口發生口角。

此時朱男朝洪男等人比中指，頓時引爆衝突，洪男等人衝上前朝朱男一方拳打腳踢，造成朱男頭部擦挫傷、潘男頸部及手部擦挫傷，王女則是手部擦傷，洪男一方則無人受傷。警方立即通報救護車將3人送醫，所幸治療後已無大礙。

警方隨即調閱監視器鎖定涉案的洪男等人身分，今天上午通知6人到案說明，詢後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康