新莊16歲少女凌晨命喪火窟 保全員父悲痛赴殯儀館相驗

新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨4時許發生死亡火警，消防人員到場灌救半小時內將火勢撲滅，清理火場時發現住在2樓的周姓少女被燒成焦屍。檢警今天下午相驗，周父穿著保全制服難過的到場在旁等待，神情悲痛不發一語。

據了解，死者16歲周姓少女與擔任保全員的59歲父親2人相依為命，同住在新莊區建中街這棟公寓2樓。今天凌晨4時許客廳突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。消防人員將火勢撲滅清理火場時，在2樓客廳與臥室間發現已被燒成焦屍的周姓少女。