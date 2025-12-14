快訊

新莊16歲少女凌晨命喪火窟 保全員父悲痛赴殯儀館相驗

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨4時許發生死亡火警，消防人員到場灌救半小時內將火勢撲滅，清理火場時發現住在2樓的周姓少女被燒成焦屍。檢警今天下午相驗，周父穿著保全制服難過的到場在旁等待，神情悲痛不發一語。

據了解，死者16歲周姓少女與擔任保全員的59歲父親2人相依為命，同住在新莊區建中街這棟公寓2樓。今天凌晨4時許客廳突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。消防人員將火勢撲滅清理火場時，在2樓客廳與臥室間發現已被燒成焦屍的周姓少女。

周父聽聞噩耗焦急趕回，得知女兒葬身火窟不禁悲痛欲絕。據了解，消防人員初步勘查，發現電線老舊起火，客廳及房間都被燒得焦黑。檢察官與法醫下午2時至殯儀館相驗周姓少女遺體，周父身著來不及換的保全制服到場，難過地坐在一旁不發一語，周姓少女確切死因及火警原因仍待調查。

新北市新莊區建中街凌晨發生火警，16歲少女來不及逃生命喪火窟。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區建中街凌晨發生火警，16歲少女來不及逃生命喪火窟。記者黃子騰／翻攝
周父在警方帶領下來到殯儀館等待相驗。記者黃子騰／攝影
周父在警方帶領下來到殯儀館等待相驗。記者黃子騰／攝影
周父(紅圈處)身穿保全員制服在殯儀館等待相驗。記者黃子騰／攝影
周父(紅圈處)身穿保全員制服在殯儀館等待相驗。記者黃子騰／攝影

