聽新聞
0:00 / 0:00
新莊16歲少女凌晨命喪火窟 保全員父悲痛赴殯儀館相驗
新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨4時許發生死亡火警，消防人員到場灌救半小時內將火勢撲滅，清理火場時發現住在2樓的周姓少女被燒成焦屍。檢警今天下午相驗，周父穿著保全制服難過的到場在旁等待，神情悲痛不發一語。
據了解，死者16歲周姓少女與擔任保全員的59歲父親2人相依為命，同住在新莊區建中街這棟公寓2樓。今天凌晨4時許客廳突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。消防人員將火勢撲滅清理火場時，在2樓客廳與臥室間發現已被燒成焦屍的周姓少女。
周父聽聞噩耗焦急趕回，得知女兒葬身火窟不禁悲痛欲絕。據了解，消防人員初步勘查，發現電線老舊起火，客廳及房間都被燒得焦黑。檢察官與法醫下午2時至殯儀館相驗周姓少女遺體，周父身著來不及換的保全制服到場，難過地坐在一旁不發一語，周姓少女確切死因及火警原因仍待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言