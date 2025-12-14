快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

聽新聞
0:00 / 0:00

台南慣竊鎖定宮廟連偷2把珍貴鯊魚劍...用捕蛇夾竊取 這廟迄今未尋回

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

專偷鯊魚劍！劉姓男子今年1月徒手竊取台南後壁隴西府內的鯊魚劍，藏放在高姓友人車內，警方迅速追查到高，取回贓物交還廟方；劉4月又至柳營區以捕蛇夾夾取大腳腿真武宮殿內鯊魚劍，隨後搭計程車離去，迄今仍未交回贓物，台南地院各依竊盜罪判處拘役30、40天。

據了解，俗稱「鯊魚劍」的鋸鰩鼻鋸過去常作為宗教法器和收藏品，也稱鯊魚齒或骨刀，為民間乩童五寶之一，乩童在降駕時以之劈砍背部，召請五營兵將或辟邪，每把要價數萬元至數十萬元不等；台灣沿海已30年未出現鋸鰩蹤跡，屬瀕危動物，政府2008年將鋸鰩列為保育類野生動物。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，劉姓男子有多起竊盜前科，今年1月12日下午1時許，又騎車前往台南市後壁區的隴西府，於1時39分徒手竊取宮廟內的鯊魚劍1把及現金600元，隨後騎車離去，將劍放置於不知情的高姓友人車上。

案經廟方報警，警方調閱監視器畫面，追蹤到高姓男子，高在車上找到鯊魚劍，交給警方；今年4月14日晚間7時許，劉姓男子又搭計程車前往柳營區柳營大腳腿真武宮，以捕蛇夾1支夾取殿內鯊魚劍1把得手，將捕蛇夾棄置於殿內，搭乘計程車離去。

廟方報警，警方調閱監視器錄影畫面，並查出又是劉姓男子所為，循線將他逮捕；檢方依竊盜罪提起公訴，因劉承認犯行，法院不經通常審判程序，改採簡易判決處刑，認定劉2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　

法院審酌，第一把鯊魚劍已發還廟方，但第二把並未歸還，楊姓管理人指出，除非拿回鯊魚劍，否則不用安排調解，但劉姓男子迄今仍未交出；考量劉的教育程度、家庭生活、經濟狀況、前科素行等，分別依竊盜罪判處拘役30天、40天。

俗稱「鯊魚劍」的鋸鰩鼻鋸過去常作為宗教法器和收藏品，也稱鯊魚齒或骨刀。本報資料照片
俗稱「鯊魚劍」的鋸鰩鼻鋸過去常作為宗教法器和收藏品，也稱鯊魚齒或骨刀。本報資料照片

鯊魚 台南 竊盜

延伸閱讀

外籍人士桃機偷超商遭航警逮捕 調查後竊盜罪送辦

彰化順澤宮冠軍路跑與神同行 龍蝦、干貝補給品迎接跑者

老翁拉肚子上廁所沾褲子站路邊無助 潭子警暖心這樣幫他

影／靠行糾紛失控 高雄計程車衝車行司機車內引火受傷

相關新聞

怎畫的？台中大樓出現高空塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」查辦中

台中市北區一棟大樓被民眾發現，位於中清路一段的大樓頂樓附近外牆，出現塗鴉文字，市民好奇涉案人是如何畫上，因屬該樓層，判斷...

新莊16歲少女凌晨命喪火窟 保全員父悲痛赴殯儀館相驗

新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨4時許發生死亡火警，消防人員到場灌救半小時內將火勢撲滅，清理火場時發現住在2樓的周姓少...

台南慣竊鎖定宮廟連偷2把珍貴鯊魚劍...用捕蛇夾竊取 這廟迄今未尋回

專偷鯊魚劍！劉姓男子今年1月徒手竊取台南後壁隴西府內的鯊魚劍，藏放在高姓友人車內，警方迅速追查到高，取回贓物交還廟方；劉...

飲酒歡唱後2包廂起口角！比中指引爆衝突遭打趴 警逮6人送辦

62歲朱男與4名友人凌晨2時許在新北市中和區景新街1間KTV飲酒歡唱，結束後欲離開時與另1間包廂46歲洪男等6人發生口角...

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

「13分鐘的救護勤務，途中還打了一場火，事後回想真的蠻熱血！」台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，...

北市女童違規穿越馬路要搭公車 遭多元計程車撞傷送醫

高姓女童前天晚間要搭公車返家，違規穿越台北市基隆路，遭陳姓男子駕駛多元計程車撞上，全身多處擦挫傷被送醫治療，無生命危險，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。