台南慣竊鎖定宮廟連偷2把珍貴鯊魚劍...用捕蛇夾竊取 這廟迄今未尋回

專偷鯊魚劍！劉姓男子今年1月徒手竊取台南後壁隴西府內的鯊魚劍，藏放在高姓友人車內，警方迅速追查到高，取回贓物交還廟方；劉4月又至柳營區以捕蛇夾夾取大腳腿真武宮殿內鯊魚劍，隨後搭計程車離去，迄今仍未交回贓物，台南地院各依竊盜罪判處拘役30、40天。

據了解，俗稱「鯊魚劍」的鋸鰩鼻鋸過去常作為宗教法器和收藏品，也稱鯊魚齒或骨刀，為民間乩童五寶之一，乩童在降駕時以之劈砍背部，召請五營兵將或辟邪，每把要價數萬元至數十萬元不等；台灣沿海已30年未出現鋸鰩蹤跡，屬瀕危動物，政府2008年將鋸鰩列為保育類野生動物。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，劉姓男子有多起竊盜前科，今年1月12日下午1時許，又騎車前往台南市後壁區的隴西府，於1時39分徒手竊取宮廟內的鯊魚劍1把及現金600元，隨後騎車離去，將劍放置於不知情的高姓友人車上。

案經廟方報警，警方調閱監視器畫面，追蹤到高姓男子，高在車上找到鯊魚劍，交給警方；今年4月14日晚間7時許，劉姓男子又搭計程車前往柳營區柳營大腳腿真武宮，以捕蛇夾1支夾取殿內鯊魚劍1把得手，將捕蛇夾棄置於殿內，搭乘計程車離去。

廟方報警，警方調閱監視器錄影畫面，並查出又是劉姓男子所為，循線將他逮捕；檢方依竊盜罪提起公訴，因劉承認犯行，法院不經通常審判程序，改採簡易判決處刑，認定劉2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。