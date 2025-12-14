13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

「13分鐘的救護勤務，途中還打了一場火，事後回想真的蠻熱血！」台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，短暫協助確認火勢，隨即返回完成送醫任務，展現救護員冷靜判斷與專業素養。

復興分隊隊員陳柏榮、莊伯瀚昨出勤車禍救護送醫途中，行經永康中華路時，突瞥見路旁小吃店家不斷竄出濃煙，且有明顯火光，陳、莊2人除趕緊向勤指中心回報外，也依勤務原則快速評估，並向車上患者說明現況，在確保患者安全及取得理解之下，趕緊上前協助確認火勢。

救護員第一時間趕緊先疏散現場民眾，起火點疑似在小吃店的廚房灶台，好在當下已有熱心民眾使用滅火器協助店家初期滅火搶救，火勢在消防車趕抵前成功撲滅，現場也無人員傷亡；救護員也隨即返回救護車，將患者順利送達醫院，過程平安順利，並未影響後續醫療時效。

值得一提的是，救護員在抵達醫院後，身上殘留「一股燒焦味」，讓護理師都關心詢問是否發生意外，而原車上患者更打趣說，「自己在短短1小時內同時經歷車禍與火警，真是特別的經驗！」，不過也深刻體會到「生命被放在第一順位的守護」。

第五救災救護大隊表示，一趟平凡的救護送醫任務，卻在短短10多分鐘內，成了一場生命與責任交織的暖心插曲；第一線救護人員在執行勤務時，皆以患者安全為最高原則，並須視現場狀況即時進行風險評估與必要應處，本案救護員迅速完成判斷與處置，展現專業訓練成效。