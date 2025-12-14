13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

「13分鐘的救護勤務，途中還打了一場火，事後回想真的蠻熱血！」台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，短暫協助確認火勢，隨即返回完成送醫任務，展現救護員冷靜判斷與專業素養。

復興分隊隊員陳柏榮、莊伯瀚昨出勤車禍救護送醫途中，行經永康中華路時，突瞥見路旁小吃店家不斷竄出濃煙，且有明顯火光，陳、莊2人除趕緊向勤指中心回報外，也依勤務原則快速評估，並向車上患者說明現況，在確保患者安全及取得理解之下，趕緊上前協助確認火勢。

救護員第一時間趕緊先疏散現場民眾，起火點疑似在小吃店的廚房灶台，好在當下已有熱心民眾使用滅火器協助店家初期滅火搶救，火勢在消防車趕抵前成功撲滅，現場也無人員傷亡；救護員也隨即返回救護車，將患者順利送達醫院，過程平安順利，並未影響後續醫療時效。

值得一提的是，救護員在抵達醫院後，身上殘留「一股燒焦味」，讓護理師都關心詢問是否發生意外，而原車上患者更打趣說，「自己在短短1小時內同時經歷車禍與火警，真是特別的經驗！」，不過也深刻體會到「生命被放在第一順位的守護」。

第五救災救護大隊表示，一趟平凡的救護送醫任務，卻在短短10多分鐘內，成了一場生命與責任交織的暖心插曲；第一線救護人員在執行勤務時，皆以患者安全為最高原則，並須視現場狀況即時進行風險評估與必要應處，本案救護員迅速完成判斷與處置，展現專業訓練成效。

南市消防局說，現場熱心民眾即時使用滅火器進行初期滅火，有效降低火勢擴大風險，更顯示平時防災教育與社區防災意識重要性，同時呼籲，民眾如發現火災情形，應立即撥打119通報，並在自身安全無虞下，適當使用滅火器進行初期滅火，共同守護公共安全。

台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，短暫充當臨時消防隊，展現救護人員冷靜判斷與專業素養。圖／讀者提供
台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，短暫充當臨時消防隊，展現救護人員冷靜判斷與專業素養。圖／讀者提供
台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，短暫充當臨時消防隊，展現救護人員冷靜判斷與專業素養。圖／讀者提供
台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，短暫充當臨時消防隊，展現救護人員冷靜判斷與專業素養。圖／讀者提供
台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，趕緊下車短暫充當臨時消防隊。圖／讀者提供
台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊救護車13日執勤途中，發現路旁店家發生火警，救護員在確保車上患者安全無虞下，趕緊下車短暫充當臨時消防隊。圖／讀者提供
台南市消防局第五大隊復興消防分隊救護車昨出勤車禍救護送醫途中，行經永康中華路時，突瞥見路旁小吃店家不斷竄出濃煙，情況危急。圖／讀者提供
台南市消防局第五大隊復興消防分隊救護車昨出勤車禍救護送醫途中，行經永康中華路時，突瞥見路旁小吃店家不斷竄出濃煙，情況危急。圖／讀者提供

